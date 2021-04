Bianca Drăgușanu este adepta intervențiilor estetice, iar în urmă cu un an aceasta și-a făcut un implant de sprâncene, însă nu a menționat medicului că ea are părul creț în mod natural. Din acest motiv sprâncenele sale cresc „răzvrătite”, iar vedeta este nevoită să își facă periodic laminare.

„În momentul ăsta, urmează să îmi fac o laminare a sprâncenelor. Pentru că, fix în urmă cu un an, eu mi-am făcut un implat la sprâncene. O porcărie, dacă mă întrebați, pentru că nu am fost documentată. Bine, am fost, eu sunt un om foarte informat și foarte documentat, mai ales când urmează să îmi fac câte o procedură de genul, știu absolut tot. Ceea ce am omis la implantul meu de sprâncene a fost că, eu având părul creț, probabilitatea ca sprâncenele mele să crească crețe era foarte mare. (…).

Mulțumesc domnului doctor Felix care mi-a făcut implantul de sprâncene magnific (…). Am uitat să-i spun – nu e de vină el – că eu sunt creață (n.r.: doctorului care i-a făcut implantul de sprâncene)… dacă îi spuneam că sunt creață”, a spus Bianca Drăgușanu într-un filmuleț încărcat azi pe Instagram Stories, potrivit Can-Can.ro.

Ulterior, Bianca a mai mărturisit: „Și, a trecut anul, sprâncenele au început să crească… crețe! Iar acum, o dată la două săptămâni, nu-i așa, trebuie să vin să le îndrept. Deci, am sărit din lac în puț, că poate altă treabă nu aveam. (…). Mi-a crescut un gard în loc de sprâncene. Am ditamai tufișul la ochi. Și trebuie să le și tundem”.