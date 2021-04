Alexandra Stan va susține un concert live după mai bine de un an de pauză. Acesta va avea loc pe 15 aprilie, la ora 21.00, prin cadrul unei platforme online.

Pandemia a afectat mult industria muzicală, iar artiștii au fost nevoiți să se adapteze la noua realitate. Interacțiunile cu fanii acum au loc doar online. Acum, prin Netbox, Alexandra va susține primul concert live după o pauză de un an.

„Am emoții de parcă ar fi pentru prima dată când susțin un concert. Am simțit că e momentul să retrăiesc alături de fanii mei bucuria unui show, chiar dacă de data asta este făcut într-un alt mod. Eu mă pregătesc intens pentru 15 aprilie, fac repetiții cu trupa zilnic, vreau să fie o experiență frumoasă pentru fanii mei din întreaga lume”, spune Alexandra Stan.

În cadrul concertului, Alexandra va cânta cele mai recente piese, precum „Aleasa”, „Take Me Home”, dar și hiturile „I did it, Mama” și „Mr. Saxobeat”. Un bilet la concert costă 30 de lei.