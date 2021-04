Lino Golden este cunoscut în mediul online datorită pieselor sale muzicale, dar și a ambiției de care a dat dovadă atunci când a reușit să slăbească 30 de kilograme. Deși este unul dintre cei mai apreciați artiști ai României, depresia nu l-a ocolit, acesta dezvăluind modul în care a reușit să depășească acea perioadă dificilă din viața sa:

„Sincer să fiu, m-am rugat foarte mult. Am făcut foarte mult sport, sportul ajută foarte mult la chestia asta.” , a spus artistul pe Instagram, conform CanCan.ro.

Lino Golden și pasiunea pentru muzică

Muzica a existat în viața artistului dintotdeauna, provenind dintr-o familie de talentați. Acesta a fost susținut de tatăl său, care i-a insuflat valorile și principiile după care se ghidează chiar și acum cântărețul.

„Tatăl meu a fost muzician, ambii unchi ai mei sunt muzicieni. M-a dus tata la șase ani să vadă dacă am ureche muzicală, pur și simplu, a cântat niște note la pian să vadă dacă puteam să le produc. Și-a dat seama că am ureche muzicală, am făcut liceul de muzică, am dat de rap, m-am făcut rapper.”, a povestit Lino pe Instagram.