Kim Kardashian a fost inclusă marţi, pentru prima dată, pe lista cu miliardari a revistei Forbes, în special datorită brandului de produse de înfrumuseţare KKW Beauty şi a liniei de lenjerie modelatoare SKIMS, deţinute de vedeta reality TV, precum şi a câştigurilor pe care le-a obţinut în urma apariţiilor televizate.

Averea lui Kim Kardashian a înregistrat un salt în ultimele luni, potrivit Forbes. În octombrie anul trecut, vedeta avea o avere evaluată la 780 milioane de dolari.

Forbes a apreciat marţi veniturile provenind din KKW Beauty la aproximativ 500 de milioane de dolari, iar cele din SKIMS la 225 de milioane de dolari.

Reuşita vedetei din show-ul reality TV „Keeping Up with the Kardashians'' vine la aproximativ doi ani după ce sora ei vitregă, Kylie Jenner, a fost inclusă de Forbes în topul miliardarilor după succesul brandului ei de cosmetice.

În luna aprilie 2020, Forbes a anunţat că soţul lui Kim Kardashian, rapperul şi antreprenorul Kanye West, de care vedeta de reality-show a cerut oficial divorţul în acest an, devenise miliardar, cu o valoare a averii nete estimată la 1,3 miliarde de dolari. West a trimis ulterior un mesaj către Forbes, susţinând că cifra ar fi mult mai mare. „Nu este un miliard'', a scris West. „Sunt 3,3 miliarde, pentru că nimeni de la Forbes nu ştie să numere'', a adăugat rapperul.

Luna trecută, Bloomberg a scris că valoarea netă a averii lui West ar putea depăşi în prezent 6 miliarde de dolari, potrivit AGERPRES.