„Buna ziua tuturor! Vin cu știrile din ultima perioada în care am lipsit cu desăvârșire din lumea palpitantă a online-ului. Am fost confirmata pozitiv cu Covid-19. Cum? Rămâne o ENIGMĂ. În urma unor simptome acute de “chef de nimic” îmi făcusem un test de control, rezultatul fiind unul pozitiv. Am zis: ce super. Experiența mea cu acest intrus neinvitat în organismul meu, n-a fost deloc problematică- (stați liniștiți că nu-l laud și nici aplaud)..da’ să zicem că a fost blând cu mine.

O fi zis: asta e mica și a dracu’, îi dau o doza conform gabaritului, că altfel mă bate. A știut el ce-a știut! Norocul meu! Cele mai prezente simptome au fost de ușoara oboseală, chef de dormit, stat, lenevit, trândăvit, tolănit și alte corespondențe:)) M-am și întrebat: sigur ești tu, covidule?”, a transmis Ami.

Ami își îndeamnă fanii să se protejeze

„Acum lăsând abordarea asta haioasa la o parte, făcând haz de “necazul” meu, categoric situația trebuie luata în serios, și nu încerc nicidecum să minimalizez efectele covidului! Știu că exista cazuri grave si/sau care sunt suprapuse cu alte afecțiuni și automat cazurile devin mult mai dificile, iar persoanele care au trecut prin asta știu cel mai bine și n-am fost deloc indiferentă la suferința acestora. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră și mai ales de sănătatea mintală. E cea mai importantă! Protejați-vă în continuare și luați toate masurile de siguranță. Încercați să va continuați viețile și să faceți pe cat posibil abstracție că se plimba un virus printre noi și gândiți-vă mai mult la voi, la fericire, liniște sufleteasca, bucurie, oameni dragi.”, a mai spus Ami, potrivit Can-Can.ro.