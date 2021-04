Bieber a făcut anunţul pe social media cu puţin înainte de ora de 3:30 P.T (Pacific Time), scriind pur şi simplu: „Freedom pe toate platformele".

EP-ul cuprinde şase piese, dintre care cinci în colaborare: „Freedom" cu BEAM, „All She Wrote" (featuring Brandon Love şi Chandler Moore), „We're in This Together", „Where You Go I Follow" (featuring Pink Sweats, Chandler Moore şi Judah Smith), „Where Do I Fit In" (featuring Tori Kelly, Chandler Moore şi Judah Smith) şi „Afraid to Say" (featuring Lauren Walters).



Artistul a lansat cel de-al şaselea album de studio, „Justice", pe 19 martie, acesta debutând pe locul întâi în topul Bilboard 200. „Peaches", al cincilea single de pe „Justice", a debutat la rândul său pe primul loc în Billboard Hot 100, potrivit AGERPRES.