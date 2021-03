Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc. Din cauza pandemiei și a restricțiilor, oamenii au mai renunțat la vacanțe, motiv pentru care artistul nu câștigă foarte mulți bani din chirii.

Interpretul nu mai susține nici concerte sau evenimente private și afirmă că e la un pas de depresie.

„Eu mi-am vândut un apartament, chiar nu vreau să îmi vând maşina ca să am ce mânca. S-a ajuns prea departe! În viaţa mea nu am trăit ce trăiesc acum! Recunosc cinstit că sunt în prag de depresie. Am ajuns într-un punct în care nu m-am imaginat vreodată. A trecut aproape un an şi ceva de când s-a declanşat pandemia, iar noi, artiştii, suntem lăsaţi pe ultimul loc. Noi suntem firi mai sensibile şi dacă Horeca a protestat, noi am rămas aşa uitaţi de lume. Mie îmi este extrem de greu”, a declarat Mihai Trăstariu.

Artistul a mai spus că din cauza problemelor cu banii nu şi-a mai putut cumpăra haine de un an şi nici la terase nu-şi mai permite să meargă. Acesta a fost nevoit să își vândă unul dintre apartamentele pe care le deține, însă chiar și așa se descurcă tot mai greu cu banii.

„Unul dintre apartamente a trebuie să-l vând, ca să supraviețuiesc, iar celelalte 6 le-am închiriat turiștilor în vara trecută și am făcut 20.000 de euro din toate cele 6 și i-am ținut în bancă până în ziua de azi. Bani cu care trăiesc și acum. Trăiesc din banii de anul trecut, din vară, care și ei se termină în două luni și sunt un pic îngrozit, nu mai dorm noaptea, evident, am făcut și petiții, am semnat tot ce trebuie”, a declarat Mihai Trăistariu potrivit libertatea.ro.