Alexandra Stan a fost întrebată dacă este bisexuală, iar aceasta a răspuns afirmativ, cu zâmbetul pe buze:

„Da, uneori, n-aș putea spune că tot timpul. (n.r. dacă este bisexuală) Eu iubesc și bărbații și femeile. Vine tot din capacitatea mea mare de a iubi. Eram eu cu un bărbat și cu o femeie, când era în grup.

Nu mai sunt geloasă, cum eram când eram mică. Lucrurile nu sunt forțate, lucrurile se întâmplă. Trebuie să accepți realitatea. Acum sunt singură. Nu am mai fost singură de mulți ani. N-am făcut sex de dinainte să plec la Survivor.

Dau foaie cu foaie ca la ceapă și să cunosc esența. Vreau să mă cunosc ca femeie și să mă și perfecționez din toate punctele mele de vedere. Nu, nu mai sunt cu Bogdan Drăghici, dar suntem prieteni, nu ne-am certat”, a recunoscut artista.

Aceasta a mărturisit și că a experimentat sexul în trei, însă nu și-l mai dorește

„Am avut într-adevăr experiențe: eu, cu un bărbat și încă o femeie. Dar, în momentul de față, dacă mă întrebi, nu aș simți să fac chestia asta. Pentru că acum sunt așa pe un drum al meu, spiritual și profesional.

Și simt că energia asta sexuală dacă mi-o pierd, nu se mai manifestă niște lucruri, simt că este prețioasă, simt să o țin pentru mine, nu țin să fac asta cu nimeni.

Adică nu țin să fac sex deloc. Și nu am făcut dinainte să plec la Survivor, adică acum multe luni. Știu că e o declarație în premieră, dar simt că așa e bine în momentul de față, simt că trebuie să mă focusez pe alte lucruri, pe ceea ce am eu de făcut. Am în cap niște planuri atât profesional cât și spiritual și nu vreau să-mi fur căciula singură.

Dar au fost momente în viața mea când mi-a plăcut să experimentez. Atâta timp cât nu am făcut rău la nimeni și toată lumea a fost de acord cu asta”, a mai spus Alexandra, la Kanal D.