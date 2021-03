Interpretul a declarat că perioada studenției a fost una foarte grea, cu multe lipsuri. Părinții au făcut sacrificii pentru ca acesta să își urmeze studiile la București.

„Nu m-a ajutat nimeni. Nu am avut bani. Am fost un copil sărac. Uneori trăiam așa, de pe o zi pe alta, pentru că ai mei au muncit enorm ca să mă ţină la facultate la București. Am stat în internat cu alţi cinci colegi de-ai mei într-o cameră.

De multe ori nu aveam posibilitatea să-mi cumpăr bilet să mă duc cu autobuz sau cu troleibuz sau cu tramvai, pentru că era perioada în care cumpăr bilet din tramvai şi nu aveam bani şi mergeam pe jos de la Obor până în Drumul Taberei”, a declarat Fuego.

Artistul conștientizează cât de mari au fost sacrificiile făcute de părinții săi și le este foarte recunoscător pentru efortul depus.

„Nu mi-a fost ușor. A fost un efort enorm de mare al părinților mei. Amândouă salariile mereu pe întreținerea copilului la București la facultate, la studii”, a mai spus el, potrivit cancan.ro.