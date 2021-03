Întrebată de admiratorii săi dacă este în așteptarea unui copil, Andreea Mantea a confirmat că nu este însărcinată, dar la moment are niște probleme de sănătate, ceea ce i-a pus pe gânduri pe fanii săi.

„Nu, nu, nu. Nu sunt însărcinată. Știu că nu mă crede nimeni, dar ce să fac? Am niște probleme de sănătate”, a spus Andreea Mantea, pe pagina sa de Instagram.

De altfel, prezentatoarea chiar a recunoscut că încă de la începutul sarcinii cu băiețelul său David, aceasta a crezut și a sperat că va avea o fetiță.

„Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut…așa am simtit și-mi doream…”, a mai adăugat vedeta potrivit cancan.ro.