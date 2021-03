„Mă bucur că sunt națiuni care au început să se trezească, ne-am lăsat mințiți, manipulați. Eu am jucat acest joc de un an de zile în condițiile legi, când mi s-a zis să pun mască, am pus mască, dar când văd că niște oameni se cred mai deștepți decât mine…încearcă să mă prostească pe față, nu cred că e cazul să mai stăm la discuții”, a declarat Dan Bittman, referitor la noile restricții, potrivit stiripesurse.ro.

Noi restricții intră în vigoare începând de duminică, 28 martie

Începând de duminică, 28 martie 2021, intră în vigoare noile restricții anunțate de autorități. Circulația pe timp de noapte va fi restricționată între orele 20:00 și 5:00, iar magazinele se vor închide la ora 18:00.

Noile restricții intră în vigoare în zonele care se află în două situații: cele care au depășit rata de incidență de 7,5 la mie și cele cu o rată de peste 4 la mie.

