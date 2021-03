„Nu știu, este așa de greu să aflu aceste vești despre persoane așa de dragi (...) o știu de mică, o știu de foarte mică. Nu îmi venea să cred de dimineața, când am aflat. Nu îmi venea să cred! O știu de când era foarte mică, o știu și pe regretata mama ei. Eu știu că nu avea, nu era suferindă, chiar am rămas trăsnită când am auzit. A mai avut ea niște lovituri în viața, că a pierdut și casa unde a stat. Ea era optimistă de fiecare dată, un suflet bun și generos. Nu știam care ar fi motivul. Ea a fost mereu rezistentă și era optimistă”, a declarat Irina Loghin la Antena 3.

Cornelia Catanga a murit din cauza COVID-19

Cântăreaţa de muzică lăutărească, Cornelia Catanga, a murit vineri din cauza virusului COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Artista avea vârsta de 63 de ani.

Din cauza stării critice şi a comorbidităţilor, Cornelia Catanga a decedat, vineri dimineaţa, în jurul orei 4.