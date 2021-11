Știm toate detaliile despre Galaxy S21 Ultra, dar iPhone 13 Pro Max este nou și are multe de oferit, așa că trebuie să ne întrebăm: care dintre cele două smartphone-uri este mai bun? Care dintre cele două are cea mai bună cameră foto? iPhone 13 Pro Max este un telefon care poate concura cu smartphone-urile de ultimă generație Android. Cu toate acestea, Galaxy S21 Ultra a avut suficient timp pentru a arăta că are un echilibru perfect între performanță, autonomie și camere, precum și oferind performanța așteptată pentru un dispozitiv atât de robust. În plus, nu trebuie să uităm că telefonul Samsung oferă ceva ce Apple nu are: compatibilitate cu un stylus (în acest caz, S-Pen).