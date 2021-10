Iată aici 5 motive pentru care nu poți rata Conferința Globală IAA, #Creativity4Better:

1. Speakerii de top din cadrul conferinței, printre care se numără:

Sir John Hegarty – Founder, Creative @ Bartle Bogle Hegarty (BBH) and The Garage Soho; Sir John se află pe scena publicității mondiale de peste 60 de ani, ceea ce îl face unul dintre cei mai de succes lideri globali din industrie.

Dr. Matthew Walker - Profesor de neuroștiințe și psihologie la Universitatea din California, Berkeley, fondatorul și directorul Centrului pentru Știința Somnului Uman de la Universitatea din California, Berkeley;

Dr. Aurora Simionescu – Astrophysicist @ Netherlands Institute for Space Research (SRON); Dr. Simionescu a primit de curând distincția „Women In Science Excel” din partea Organizației Olandeze pentru Cercetare Științifică și este unul dintre cei mai recunoscuți astrofiziciști din lume.

Tom Kelley – Partner @ IDEO, și președintele D4V Design For Venture; Tom este autorul best seller-ului ”Creative Confidence”, care, după prima săptămână de la publicare, a devenit deja cea mai vândută carte din Statele Unite, conducând domeniul leadership-ului motivațional și cel al rezolvării problemelor.

Claire Miller – Global Head of Strategy @ The LEGO Agency, THE LEGO GROUP; Claire este una dintre cei mai cunoscuți strategi din lume, fiind co-chair la The Effie Awards Europe 2021.

David Haigh – CEO & Founder @ Brand Finance; David este unul dintre cei mai recunoscuți consultanți din lume în ceea ce privește evaluarea brandurilor.

Blake Harrop – Managing Director @ Wieden+Kennedy Amsterdam; Blake reprezintă una dintre cele mai recunoscute agenții la nivel mondial, WK fiind multiplă câștigătoare a premiului Agency of the Year.

Jaime Robinson - Co-founder and Chief Creative Offer @Joan Creative; Jaime este câștigătoarea a numeroase premii precum ”100 most creative people in business”, ”40 under 40” - acordat de Ad Age's sau "50 Creatives Whose Brilliant Ideas and Beautiful Craft Will Make You Jealous" oferit de Adweek.

Adam Harris - Global Head, Brand Partnership Studio @ Twitch; Adam a fost numit unul dintre cei mai importanți 100 de marketeri digitali din lume în lista Drum Digerati 2019, nominalizat pe lista #Influencer50 2019 a celor mai strălucite minți din marketingul global.

2. Interacțiunea live a publicului cu majoritatea speakerilor Conferinței

Unul dintre elementele surpriză ale conferinței este că oferim publicului șansa să interacționeze live cu unii dintre speakeri. Astfel, participanții se vor bucura de experiența dialogului direct cu unii dintre cei mai mari lideri globali din marcom și nu numai. Vă recomandăm să vă pregătiți întrebările înainte.

3.Secțiunile pline de inspirație ale Conferinței

Paleta diversă de subiecte este împărțită în 3 piloni: Creativitate, Inovație Exponențială, Sustenabilitate, fiecare beneficiind de speakeri globali de renume.

Vă menționăm câțiva din speakerii noștri fabuloși pe fiecare secțiune. Vă rugăm să consultați programul conferinței pentru mai multe detalii: https://bit.ly/3DdYjpx

În cadrul secțiunii Creativity vor vorbi:

La secțiunea Exponential Innovation ne vor vorbi speakeri dintr-o varietate de domenii, precum:

Nu în ultimul rând, despre Sustenabilitate vor discuta actori importanți din domeniu, cu

proiecte care cu adevărat contribuie la o lume mai bună:

Valer Hancaș, Communication & Corporate Affairs, Kaufland Romania

Thecla Schaeffer, Marketing Magic Maker/Chief Marketing Officer

Michael Willeke , Integrated Marketing Experience Director for Coca-Cola Europe, ”The Coca-Cola Company”

Dr. Matthew Walker, Professor of Neuroscience and Psychology at the University of California, Berkeley

Sébastien Pellion, Head Of Social Impact And Sustainability Glovo

4. Activările din cadrul conferinței

O noutate și, desigur, o surpriză, pentru audiență este ”Live Lunch cu Chef Samuel”. E un eveniment de neratat, în cursul căruia, într-una din pauzele de prânz, participanții vor putea găti în același timp cu Chef Samuel, folosind ingrediente pe care Chef le va trimite în avans.

De asemenea, TikTok, unul dintre partenerii conferinței, ne va ajuta să înțelegem în amănunt această platformă și să creăm (dacă nu am făcut-o deja), content personalizat pe TikTok, platforma momentului în lume.

Iar poate una dintre cele mai așteptate demonstrații din cadrul conferinței este cea în care, Sabin Dima – CEO @ Humans, va prezenta cum funcționează mecanismul de ”clone sintetice”. Mai exact, vom putea folosi clonele sintetice, așa cum afirmă Sabin pentru upgrade100.com, pentru a schimba actorul dintr-un film de pe Netflix, cu ”clona” noastră, în versiune digitală.

Desigur, în ceea ce privește Inteligența Artificială nu ne oprim aici, Nao Tokui fiind cel care ne va aduce la conferință muzică creată de un DJ cu inteligență artificială.

5. Quiz-ul/Content-ul personalizat

Nu în ultimul rând, pentru că RELEVANȚA în marcom este poate unul dintre cele mai importante concepte, începând cu această ediție, publicul poate completa un quiz, pe baza căruia vor fi identificați ca făcând parte din cadrul uneia dintre cele 4 ”tipologii de creativitate din marcom”. Ulterior, aceștia vor primi conținut dedicat din partea #Creativity4Better, pentru a le hrăni nevoia de cunoaștere a domeniului lor de interes cu informațiile potrivite.

Quiz-ul poate fi completat chiar aici: https://bit.ly/Quiz-C4B

Această conferință a fost posibilă prin contribuția sponsorilor noștri:

Gold Media Partners:

Radio Guerrilla, ProTV, Phoenix Media, Euromedia

Notă:

Conferința va avea loc pe platforma Hopin, cu un conținut captivant și diverse experiențe antrenante!

IAA România este cea mai vastă și mai reprezentativă asociație profesională a industriei de marketing, comunicare și media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienți de publicitate, agenţii de publicitate și media și instituții mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing și comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York și filiale în peste 56 de țări. Pentru activitatea sa la standarde de excelență, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award - pentru cea mai activă și creativă filială din lume.