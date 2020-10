In timpul pandemiei de coronavirus, tehnologia a jucat un rol important in mentinerea unei societati functionale, intr-o perioada dificila, de distantare sociala si carantina. Aplicatiile de video-conferinte, digitalizarea platilor si dezvoltarea platformelor de e-commerce sunt doar cateva exemple care ne arata ca tehnologia este cruciala intr-o astfel de situatie. Iti prezentam un top al celor mai utile tehnologii, care ne-au facut viata mai usoara in aceasta perioada de carantina.

Platformele e-commerce

In timpul pandemiei de coronavirus, majoritatea magazinelor au fost nevoite sa-si mute activitatea in mediul virtual, astfel ca shopping-ul online a crescut considerabil in ultimele luni. O multime de retaileri au trecut in mediul digital, prin platformele de e-commerce sau prin intermediul aplicatiilor mobile. Astfel, tehnologia i-a ajutat pe multi sa-si salveze afacerile si sa reuseasca sa vanda in continuare produsele. De exemplu, magazinele de optica si-au mutat activitatea in online, iar acum clientii pot proba in fata calculatorului de acasa, orice pereche de ochelari, cu ajutorul tehnologiei de virtual try-on pentru ochelari.

Digitalizarea platilor

Cercetatorii de la Centrul Australian pentru Prevenirea Bolilor au aratat ca SARS-CoV-2 este extrem de puternic, ca reuseste sa supravietuiasca pe suprafete precum ecranele telefoanelor mobile sau bancnotele de plastic, chiar si 28 de zile.

Asa ca specialistii au recomandat ca in timpul pandemiei sa evitam platile cash si sa folosim mai mult cardurile. Astfel, in ultimele luni, o multime de firme si institutii au introdus sistemele digitalizate de plata, care sa-i incurajeze pe clienti sa faca plati cu cardul si sa evite folosirea bancnotelor.

Digitalizarea platilor ii ajuta pe oameni sa faca mai usor cumparaturi online sau sa plateasca diferite facturi sau servicii, fara a mai fi nevoie sa se deplaseze sau sa foloseasca bancnote.

Aplicatiile online pentru munca de acasa

Multe companii au fost nevoite sa implementeze diferite solutii pentru ca angajatii sa lucreze de acasa, pe timpul pandemiei. Astfel, munca de acasa a devenit accesibila pentru multe companii, prin intermediul retelelor VPN, prin utilizarea aplicatiilor pentru video-conferinte, precum Zoom sau Skype, sau prin folosirea platformelor pentru planificari si lucru in echipa, de exemplu Asana sau Trello.

De asemenea, tehnologia cloud a usurat vizibil activitatea multor angajati, care au fost nevoiti sa lucreze de acasa. Companiile care pun la dispozitie servicii cloud le ofera utilizatorilor interfete cu ajutorul carora pot avea acces la diferite fisiere stocate, fara sa se conecteze pe un anumit computer.

Practic, nu ai nevoie decat de un browser instalat pe un laptop, un smartphone sau o tableta si o conexiune la internet pentru a putea executa rapid in cloud operatiunile de care ai nevoie.

Platformele de predare online

Inca de la inceputul pandemiei scolile au fost inchise, iar elevii si studentii au fost nevoiti sa participe la cursuri online, folosind diferite platforme de studiu. Tehnologia a evoluat atat de mult, iar acum profesorii au la dispozitie platforme pentru predare online, precum Google Classroom, Microsoft Teams sau Edmodo. De asemenea, profesorii pot folosi diferite softuri pentru a crea lectii in format digital, astfel incat elevii sa participe intr-un mod cat mai interactiv la cursuri.

Entertainment online

Din cauza masurilor de distantare sociala industria de entertainment a avut de suferit destul de mult. Insa tehnologia i-a ajutat pe artisti sa ajunga aproape de public, prin diferite metode. Concertele si spectacolele de teatru s-au mutat in online, iar fanii au putut urmari prestatiile artistilor prin live streaming. De asemenea, muzeele si-au deschis portile pentru vizitatorii din intreaga lume, oferind tururi virtuale.

Tehnologia de printare 3D

Cu ajutorul tehnologiei de printare 3D fabricile au putut realiza mult mai rapid stocuri de viziere si echipamente de protectie pentru spitale. Imprimanta 3D le permite designerilor sa realizeze rapid prototipuri, economisind timp in procesul de proiectare. Acest lucru permite ca produsele noi sau imbunatatite sa intre pe piata mult mai devreme decat cele realizate cu mijloacele conventionale.



Pandemia de coronavirus ne-a demonstrat cat de importanta este tehnologia si cat de mult ne poate ajuta in astfel de situatii, cand trebuie sa ne protejam sanatatea. O multime de afaceri si-au mutat activitatea in mediul online, profesorii au invatat sa foloseasca platforme digitale pentru predare, iar fabricile au accelerat productia de echipamente de protectie cu ajutorul tehnologiei de printare 3D. Acestea sunt doar cateva exemple care ne arata cat de importanta este tehnologia in viata noastra si ce impact poate avea aceasta asupra fortei de munca.