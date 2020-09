China lansează propria inițiativă pentru a stabili standarde globale privind securitatea datelor, contracarând astfel eforturile SUA de a convinge țările cu aceleași idei să excludă tehnologia chineză din rețelele lor.

Anunțând inițiativa marți, la un seminar din Beijing pe tema guvernării digitale globale, ministrul chinez de externe Wang Yi a menționat riscurile tot mai mari pentru securitatea datelor și ceea ce el a caracterizat ca fiind eforturi de a politiza problemele de securitate și de a ataca țările rivale pe probleme de tehnologie - adresându-se aparent Washingtonului.

Pentru a contracara astfel de provocări, "este important să se dezvolte un set de reguli internaționale privind securitatea datelor, care să reflecte voința și să respecte interesele tuturor țărilor", a declarat dl Wang, potrivit unei transcrieri a discursului său publicate de Ministerul de Externe al Chinei. Wall Street Journal a raportat luni că Beijingul intenționează să facă publică această inițiativă.

Inițiativa Beijingului vine pe fondul escaladării tensiunilor cu Washingtonul din cauza unor chestiuni precum comerțul și competiția tehnologică.

În ultimele luni, administrația Trump a luat măsuri pentru a reduce ceea ce descrie ca amenințări de securitate națională din partea firmelor de tehnologie chineze, cum ar fi Huawei Technologies Co. și aplicații chineze populare, inclusiv TikTok al ByteDance Ltd. și WeChat al Tencent Holdings Ltd. 's. Între timp, oficialii chinezi au acuzat SUA că impun un dublu standard și că încearcă să saboteze eforturile companiilor chineze de a se extinde, potrivit wsj.com.