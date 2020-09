Astronomii au folosit Murchison Widefield Array (MWA), o colecție de 4.096 de antene plantate în solul Australiei de Vest, care detectează semnalele radio din spațiu. Aceștia au scanat o porțiune a cerului din jurul constelației Vela în căutarea de tehnosemnături” sau dovezi ale tehnologiei extraterestre. Dar, potrivit unui studiu publicat în Publications of the Astronomical Society of Australia, oamenii de știință nu au găsit nimic.

De ce au ales constelația Vela

Chenoa Tremblay, coautor al studiului și astrofizician la CSIRO, o organizație de cercetare științifică a guvernului australian, a explicat că oamenii de știință sunt în mod special atrași de constelația Vela deoarece acolo au explodat și murit mai multe stele, creând condițiile favorabile pentru formarea de noi stele.

După ce a scanat 10,3 milioane de stele și șase exoplanete cunoscute, echipa de astronomi a concluzionat că e “ca și cum ai încerca să găsești ceva într-un ocean, în timp ce tu studiezi un volum de apă echivalent cu o piscină mare în curtea din spate”.

Mai mult, faptul că nu au găsit niciun un semn care să indice viața extraterestră, asta nu înseamnă automat că aceasta nu există.

Căutarea de tehnosemnături presupune că civilizația are o tehnologie similară cu a noastră. Este, așadar, foarte posibil ca viața extraterestră să existe, dar să nu fi dezvoltat încă tehnologia radio.