Cine: Data Revolt Agency și Micro Analytics

Cum: serie de evenimente cu experți în date, Analytics.

De ce: Pentru abilitatea gândirii de tip data-driven de a îmbunătăți mediul de business. Un alt motiv este dorința de a susține și genera noi specializări pentru tinerele talente din domeniul datelor.

Unde: Online, în comunitatea ReThinkAnalytics.ro

Când: Primul eveniment online este pe 15 octombrie 2020.

Team: Miruna Gheorghiță, Cosmin Nastasă, Silviu Toma, Răzvan Zlăvog, Bogdan Zaharia.

Cu Re:Think:Analytics.ro ne dorim să oferim răspunsuri la modul în care datele dobândesc valoare reală, rol aplicat, concret și decisiv în mediul de business. Conținutul pe care îl generăm se concentrează în jurul a patru verticale de comunicare:

1/ Observe - Generate Growth Through Data

2/ Understand - Data Visualization

3/ Discover - Platforms & Tools Reunited

4/ Grow - Educate & Nurture Data Talent

Ce aduce nou Re:Think:Analytics?

În piața locală datele sunt încă un concept abstract care, deși e pe buzele tuturor, e prea puțin tratat dintr-o perspectivă practică, cu aplicabilitate directă în deciziile executive din mediul de afaceri. Cu atât mai mult cu cât contextul actual accelerează digitalizarea pentru business-uri, nevoia unei platforme care ajută cu noi întrebări și răspunsuri la provocări devine din ce în ce mai vizibilă.

“Care sunt facilitatorii maturității digitale a companiilor? Care sunt tehnologiile și acțiunile care definesc marketerii avansați? Ce înseamnă decizii luate pe date în cifre și creștere? Acestea sunt întrebările care ar trebui să țină ocupată agenda marketerilor, decidenților de business și profesioniștilor în date. De aceea, cu Re:Think:Analytics ne-am gândit să generăm un loc de discuții pentru întrebări de acest tip, o agendă comună a marketerilor și business-urilor viitorului.” Cosmin Nastasa, Co-founder @Data Revolt Agency

Cu Re:Think:Analytics dezvoltăm pe de-o parte o componentă editorială, unde avem invitați experți la nivel internațional care abordează subiecte de interes în zona data & analytics, iar pe de altă parte, pe 15 octombrie ne pregătim de primul live event, sperând ca în viitor să ne putem întâlni într-un spațiu fizic pentru a ne cunoaște, interacționa și schimba idei.

Ca lideri prezenți sub umbrela Re:Think:Analytics, Jim Sterne e deja un nume confirmat, alături de care vom dezvolta conținut adaptat la nevoile și întrebările pieței locale. Bogdan Zaharia, co-fondator @Data Revolt Agency, Robert Petrescu, analytical consultant @Google și Claudiu Murariu, co-fondator & CEO InnerTrends.com, vor fi și ei activi în comunitatea Re:Think:Analytics cu o serie de opinii și live talk-uri în cadrul întâlnirii online de pe 15 octombrie 2020.

"Suntem într-un moment în care algoritmii ne influențează viața într-un fel în care acum 20 de ani nu era nici măcar în imaginație. Dar 90% din algoritmii cu care interacționăm zilnic, de la search în Google până obișnuitele previziuni meteo, sunt dezvoltați de companii mari din SUA și China. Însă noi credem că aproape toate companiile au nevoie sa extragă valoare din date și că avem nevoie ca la nivel local să identificăm soluții la problemele de business, de la găsirea de tinere talente la identificarea de oportunități în strângerea și prelucrarea de date. Re:Think:Analytics.ro este un proiect creat pentru dezvoltarea unei comunități de analytics în România, conectată la vibe-ul global dar implicată în dezvoltarea de resurse și soluții aici în România. Ne propunem să aducem și companii în proiect și să fim un loc de întâlnire între oameni cu aceeași pasiune: data analytics." Silviu Toma, Senior analytics leader & Co-founder Micro Analytics.

Mai multe detalii despre eveniment pot fi găsite pe site-ul Re:Think:Analytics.ro și canalele noastre de social media. Participarea este gratuită, cei interesați se pot înscrie pe site, pe Meetup.com sau pe Eventbrite.com.

Let’s Re:think the future of business with data.

Live broadcasting: October 15th 2020.

Submit your interest and register for your virtual place in the event room: rethinkanalytics.ro

Cei care ne-au susținut și sunt deja parte din comunitatea Re:Think:Analytics: The Home, InnerTrends, AWE Space și mințile creative de la VÂNĂ Animation Studio.