Noua revoluție industrială a lumii, a patra, ar putea transforma lumea mai mult ca niciodată, iar România ar trebui să ia toate măsurile posibile astfel încât să nu rămână în urmă. Potențial există, însă trebuie și exploatat.

Fiecare dintre cele trei revoluții industriale prin care a trecut omenirea până acum a fost însoțită de îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii. Prima astfel de transformare societală a avut loc în secolul al XVIII-lea, când mecanizarea și motorul cu aburi au deschis noi orizonturi și au pus bazele căilor ferate, dar și a canalurilor.

Cea de-a doua revoluție industrială, survenită un secol mai târziu, a adus electrificarea, dar și motoarele cu combustie internă. Autostrăzile și rețelele electrice au fost noile tipuri de infrastructură rezultate de aici.

În secolul al XX-lea am avut de-a face cu informatizarea ca cea de-a treia revoluție industrială. Au apărut calculatoarele și telecomunicațiile, iar infrastructura nouă, internetul, este cea care ne-a adus beneficii enorme la nivel societal.

Urmează cea de-a patra revoluție industrială, care deja a început cu pași mici, dar siguri: digitalizarea și smartificarea datorită inteligenței artificiale urmează să propulseze societatea. Cu toate acestea, e nevoie de infrastructură nouă pentru a susține această nouă revoluție industrială.

Wei Liurong, de la Policy and Economic Research Institute, China Academy of Information and Communications Technology, dă exemplul Chinei, în cazul căreia infrastructura tratează problemele economice ale statului. Există o presiune crescută a unei recesiuni, iar investițiile în infrastructură încetinesc de la an la an. În 2020, autoritățile se concentrează pe 6 priorități și ”stabilități” în 6 zone de interes: locuri de muncă stabile, operațiuni financiare stabile, investiții străine stabile, comerț extern stabil, investiții domestice stabile și așteptări stabile.

Noul secol economic vine cu noi oportunități, iar cea mai facilă cale pentru accesarea acestora o reprezintă investițiile masive în infrastructură modernă. În plus, accelerarea dezvoltării acestui segment crucial pentru economie nu trebuie să fie privit doar ca un scop de scurtă durată, viziunea trebuie creată pe termen lung.

Și totuși, ce beneficii poate aduce noua infrastructură?

Wei Liurong identifică mai multe beneficii palpabile aduse de infrastructura modernă, pregităti pentru cea de-a patra revoluție industrială.

Dezvoltarea infrastructurii încurajează investiții eficiente și de anvergură, necesare pentru a da un imbold creșterii economice.

Implementarea reformelor structurale poate facilita dezvoltarea industriei și poate pune bazele creșterii economice calitative.

Stimularea consumului. Noua infrastructură oferă noi servicii și noi modele pentru consumul de informație.

Noile industrii și noile modele de business ajută la crearea unor noi locuri de muncă.

Integrarea serviciilor ce au un impact direct asupra vieții de zi cu zi a oamenilor poate duce la îmbunătățirea evoluției sociale, dar și la sporirea egalității între oameni.

Liurong amintește că dezvoltarea trebuie făcută privind înainte. Iar, făcând asta în prezent, remarcăm că noua infrastructură este susținută de inovațiile din IT.

Aici putem vorbi despre infrastructura informațională, unde dezvoltarea acesteia presupune accesul la scară largă la tehnologia 5G, la implementarea din ce în ce mai masivă a sistemelor de tip IoT (Internet of Things), dar și la dezvoltarea internetului industrial și a internetului prin satelit. Avem deja noi tehnologii, cum ar fi AI-ul, blockchain-ul și cloud-ul, ale căror baze au fost puse și care pot fi dezvoltate masiv de aici încolo. E nevoie, însă, de mai multă putere de procesare, iar aceasta poate fi obținută cu ajutorul centrelor de date și a centrelor de calcul inteligente.

Infrastructura integrată este un nou pas important pe calea progresului către cea de-a patra revoluție industrială. Aceasta se referă la infrastructura tradițională cu substrat inteligent, iar aici putem să ne referim la transporturi inteligente sau rețele electrice inteligente. Infrastructura integrată poate, de asemenea, să îmbunătățească digitalizarea infrastructurii tradiționale, fie că vorbim de căi ferate, autostrăzi, spitale, școli sau sisteme financiare.

Pentru ca noua infrastructură să fie inteligentă, însă, e nevoie de putere de calcul, iar cloud-ul poate oferi servicii de calcul ubiecue și elastice. Huawei, Alibaba și Tencent sunt între providerii de servicii de cloud care oferă resursele pentru dezvoltarea infrastructurii.

Infrastructura digitală este nucleul noii infrastructuri, iar România are șansele să își dezvolte această infrastructură. Rămâne de văzut dacă decidenții, odată ce primesc cele 80 de miliarde de euro promise pentru investiții, vor fi capabili să privească spre orizontul îndepărtat și să pregătească România, astfel încât să fim alături de restul lumii când va avea loc cea de-a patra revoluție industrială.