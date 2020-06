Aplicația Messenger a primit încă din 2019 un update pentru tema întunecată, iar de la momentul respectiv au apărut mici dovezi cu privire la crearea unei astfel de teme și pentru Facebook pe Android.

Dacă folosești Facebook Lite te poți considera norocos, deoarece tema dark a fost introdusă în aplicație încă din februarie. Aplicația principală duce în continuare lipsa unei astfel de teme, cel mai probabil din cauza complexității legate de implementare.

Au apărut, între timp, imagini cu viitoarea temă întunecată pentru Facebook pe telefon, iar acum, un număr restrâns de utilizatori au deja acces la noul design.

Informațiile vin de la @NotFridayCraig, un utilizator de Twitter, care a primit update-ul cu noua temă întunecată pentru Android și iOS.

Cei de la Facebook au confirmat faptul că au început să introducă update-ul temei întunecate pe aplicații, dar subliniază că ”doar un procent redus de utilizatori la nivel global au acces la noua funcție.”

Compania nu a dat detalii despre când va fi oferit update-ul la nivel general, dar dacă au început deja aceste teste, e posibil să primești și tu tema întunecată pentru Facebook în următoarele săptămâni.

Facebook este ultima dintre aplicațiile cmpaniei care încă nu are o temă întunecată. Instagram și WhatsApp au primit de luni bune acest nou update, iar la fel s-a întâmplat și cu Facebook și Facebook Lite. În plus, chiar și varianta desktop a rețelei sociale are acum un mod dark.