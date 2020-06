Odată cu iOS 14, ce trebuie să apară în această toamnă, Apple rezolvă o problemă de securitate destul de serioasă, prin care aplicațiile puteau accesa în secret clipboard-ul utilizatorilor.

Odată cu noua variantă a sistemului de operare, utilizatorii vor fi avertizați când o aplicație încearcă să acceseze această funcție a telefonului, pentru a citi ultimul text copiat de utilizatori.

Una dintre aplicațiil pe care cercetătorii în securitate Talal Haj Bakry și Tommy Mysk au descoperit-o că accesează clipboard-ul telefonului este chiar TikTok.

Zak Doffman i-a contactat pe cei de la Bytedance, deținătorii TikTok, cu privire la problema descoperită, iar răspunsul a fost că situația se datorează unui SDK de reclame de la Google învechit, ce urma să fie înlocuit.

După ce au fost prinși cu mâța-n sac în aprilie, dezvoltatorii TikTok nu par să se fi oprit din practicile dubioase, având în vedere că varianta beta iOS 14 arată că aplicația continuă să ”supravegheze” clipboard-ul.

Acum însă, TikTok are o scuză nouă cu privire la comportamentul aplicației. Conform dezvoltatorilor, problema e cauzată ”de o funcție creată pentru a identifica comportamentele repetitiv și de tip spam.” Aceștia i-au comunicat lui Doffman că au trimis o versiune actualizată a aplicației către App Store, pentru a elimina acest comportament, conform forbes.com. Cu alte cuvinte, ”am fost prinși făcând ceva ce nu trebuia să facem și ne-am grăbit să rezovăm problema.”

TikTok nu e singura aplicație care are un astfel de comportament: și alte aplicații care accesează în secret clipboard-ul vor trebui să renunțe la asta, deoarece utilizatorii vor vedea în timp real când se întâmplă asta. Totuși, TikTok e cea mai populară aplicație care face asta, iar îngrijorător e că nu e prima dată când apar temeri cu privire la potențialul de spionaj al aplicației.

Încă nu e clar dacă problema afectează și dispozitivele cu Android. Dacă ești posesor de iPhone, e recomandat să faci update la cea mai muă aplicație de TikTok, asta în cazul în care folosești această rețea socială.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ