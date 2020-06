Sediul central al Huawei, din Shenzhen, are foarte multe de oferit curioșilor, iar unul dintre cele mai interesante locuri pe care le-ai putea vizita este sala de expoziție Galileo. Numele, desigur, este dat în memoria marelui om de știință Galileo Galilei, primul care a folosit un telescop pentru a privi către ceruri și pentru a nota obseravțiile făcute, punând bazele unor noi domenii de studiu.

Secole mai târziu, Huawei aduce în sala Galileo cele mai importante progrese pe care le face în materie de tehnologie 5G, un subiect intens dezbătut și de mare interes în ziua de astăzi.

Turul sălii a fost posibil în format virtual, din păcate, însă cu siguranță experiența live este una pe cinste, mai ales când ai ocazia să și interacționezi cu unele dintre dispozitivele de ultimă generație propuse de Huawei.

Tehnologia 5G, adoptată de 3 ori mai rapid decât 4G

Am aflat în acest tur online despre cele mai noi cifre cu privire la evoluția 5G la nivel global. Astfel, Huawei lucrează deja în cadrul a 80 de rețele comerciale la nivel global, iar astfel sunt deservite peste 290 de dispozitive 5G lansate de varii producători în ultimii ani. Penetrarea 5G crește și ea, încet dar sigur, astfel că în prezent, 60 de milioane de oameni au acces la noul standard de telecomunicații. Important de notat e că s-a ajuns la această cifră de trei ori mai rapid decât s-a ajuns în cadrul adoptării tehnologiei 4G.

Citeste si: Îngrijire specific masculină de la FOREO

Huawei face progrese importante, în continuare, în ceea ce privește antenele 5G. Astfel, am avut ocazia să văd cea mai nouă antenă 5G AAU, care este cea mai compactă din lume. De asemenea, soluția simplificată 5G 32T32R ar putea fi confundată cu o servietă din punct de vedere al dimensiunilor, mai ales când greutatea e de doar 20 de kilograme.

Cu astfel de soluții, se reduc foarte mult timpul și efortul necesare pentru implementarea 5G. O antenă compactă poate fi instalată, acum, de un singur inginer, în doar o oră. Antenele clasice de generații trecute aveau nevoie de o întreagă echipă de tehnicieni prezenți la fața locului.

Progrese pe toate planurile pentru dispozitive moderne

Compania nu lucrează doar la tehnologia 5G pentru antene, ci și la tehnologii conexe care îmbunătățesc produsul. Astfel, am văzut un sistem de disipare a căldurii construit într-un sistem de faguri, despre care Huawei susține că este mult mai eficient decât sistemele pasive clasice, netede.

Citeste si: Libraria Delfin: Cel mai bun prieten al milenarilor iubitori de litera

De asemenea, am văzut și un material hibrid folosit în industria aerospațială și cunoscut ca Ex-02, util pentru a reduce greutatea totală a dispozitivelor. În comparația a două plăci de aceleași dimensiuni, una din materialul Ex-02, iar alta din fibră de sticlă (cunoscută deja pentru greutatea redusă), materialul hibrid arată doar 131,5 grame pe cântar, față de 201,8g ale fibrei.

Am văzut aplicații practice pentru tehnologia 5G, despre care amintesc încă o dată că va revoluționa mai toate aspectele lumii, fiind mult mai mult decât o soluție pentru internet mai rapid.

Aplicații practice pentru 5G în porturi și spitale

Porturile sunt unele dintre locurile în care tehnologia 5G e deja folosită în China. Una dintre problemele porturilor o reprezintă faptul că mediul de lucru este periculos, iar munca de aici e destul de dificilă. În plus, operatorii macaralelor sunt din ce în ce mai greu de recrutat. Soluția 5G implementată de Huawei într-un port din China a dus la crearea unui loc de muncă mai sigur și mai atractiv pentru macaragii. Acum, un singur om poate sta într-un birou din port (sau de altundeva) și poate controla până la 6 macarale de unul singur.

Citeste si: Cum vom convietui mai bine la locul de munca, datorita tehnologiei?

Și în spitale se lucrează deja cu tehnologie 5G, iar odată cu pandemia de coronavirus, tehnologia și-a arătat încă o dată utilitatea. Medici aflați într-un anume spital din China au putut să-i consulte în timp real pe pacienți infectați, găzduiți de un spital aflat la 700 de kilometri distanță. Totul se petrece în siguranță și fără vreo întârziere.

Divertismentul virtual nu e neglijat de 5G

Nu în ultimul rând, în sala Huawei Galileo am văzut și progrese tehnologice în materie de divertisment. Desigur, și aici va face minuni 5G-ul, iar în prezent, o face la capitolul ochelarilor de realitate virtuală. Huawei a creat o pereche de ochelari care nu sunt cu mult mai mari decât o pereche de ochelari 3D pe care îi primești într-o sală de cinema. Procesarea imaginilor se poate face acum în cloud, astfel că acest efort de calcul nu mai trebuie suportat de ochelari. În plus, latența foarte redusă, de sub 20ms, îți garantează că nu vei ameți dacă folosești tehnologia realității virtuale.

Abia la finalul turului virtual am aflat și faptul că acesta a fost posibil cu ajutorul unor telefoane Huawei și fără si fie folosită aparatură video profesională, un lucru pe care l-am apreciat. Deși într-un tur în care n-am putut interacționa cu noutățile văzute, am remarcat că Huawei reușește, în continuare, să se mândrească cu noutăți importante la capitolul 5G, reușind să-și mențină avansul tehnologic față de competitori.