Verhoiansk este un oraș aflat în nord-estul îndepărtat al Rusiei, având o populație de aproximativ 1.300 de locuitori. Cunoscut pentru temperaturile joase înregistrate aici, acum orașul devine cunoscut și pentru temperaturile record măsurate de meteorologi.

Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată aici a fost de -67,8 grade Celsius, în februarie 1892.

Acum, însă, a fost înregistrat și un alt tip de record, pentru cea mai ridicată temperatură înregistrată. În data de 20 iunie 2020, la Verhoiansk au fost atinse 38 de grade Celsius. Astfel, a fost atinsă și o variație a temperaturii de 105,8 grade Celsius, ceea ce reprezintă cea mai mare amplitudine termică din lume.

”Ceea ce se întâmplă în Siberia anul acesta este remarcabil. Este genul de vreme la care ne așteptam în 2100, doar că vine cu 80 de ani mai devreme”, spune Jeff Berardelli, meteorolog.

Există câteva dubii cu privire la precizia măsurătorii de sâmbătă, cu toate că un balon meteo a înregistrat temperaturi anormal de mari în atmosfera joasă în cursul zilei de sâmbătă, iar duminică au fost 35 de grade în oral.

Chiar dacă măsurătoarea nu e corectă, Siberia tot se confruntă cu un an mult mai cald decât de obicei. Temperaturile din luna mai au fost cu 10 grade Celsius mai ridicate decât de obicei, astfel că luna a devenit cea mai caldă lună de mai din istoria măsurătorilor.

Siberia se confruntă cu incendii de vegetație extinse, iar încălzirea permafrostului a contribuit și la o scurgere de combustibil săptămânile trecute.

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early.

For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d