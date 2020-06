Ocazional, telefoanele cu Android întâmpină diverse probleme, mai mici sau mai mari, cauzate de elemente despre care n-ai crede că îți pot face viața grea.

Probabil că n-ai mai întâlnit până acum o imagine care să îți blocheze telefonul dacă încerci să o setezi drept wallpaper, însă o astfel de fotografie a apărut acum, iar indicat ar fi să o eviți.

Dacă setezi această imagine ca wallpaper, telefonul va experimenta un soft brick, adică nu va mai putea porni, intrând într-o buclă constantă de reporniri.

Imaginea în cauză e fatală pentru telefoane Samsung, dar nici alte dispozitive cu Android nu sunt ferite de această problemă.

Deși nu e clar care e motivul pentru care această imagine poate îngenunchea un smartphone, o teorie o reprezintă faptul că aceasta are o paletă de culori mai largă decât imaginile obișnuite, iar asta intră în conflict cu sistemul de operare.

Unii spun că imaginea poate fi editată pentru a-i fi înlocuit profilul de culori, astfel încât să devină inofensivă. În plus, pentru telefoanele care vor avea Android 11, această imagine ar fi inofensivă, deoarece noua variantă a sistemului de operare poate converti automat culorile nesuportate în sistemul sRGB.

Mai mulți utilizatori care au setat această imagine ca wallpaper s-au trezit cu telefoanele soft bricked, în timp ce unii au avut noroc, iar telefonul a repornit în safe mode, astfel că au putut înlocui imaginea de fundal. Cei mai ghinioniști au fost nevoiți să reseteze telefonul la setările din fabrică, arată phonearena.com.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL