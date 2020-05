Gaura neagră a fost observată cu telescopul de la Observatorul European din Chile. Interesant este faptul că nu ai nevoie de un aparat special pentru a vedea stele din sistem. Locuitorii din emisfera sudică le pot vedea cu ochiul liber în serile senine.

Gaura neagră este foarte aproape de Pământ

Gaura neagră se află în sistemul HR 6819 din constelația Telescopium, scrie Business Insider. Oamenii de știință cercetau această constelație pentru a înțelege mai bine sistemele solare cu doi sori. La o analiză mai atentă, aceștia au observat că mai există un corp ceresc în sistem - o gaură neagră cu o masă de patru ori mai mare decât cea a Soarelui nostru.

Gaura neagră este cel mai apropiat fenomen de acest tip detectat până acum, dar oamenii de știință cred că acesta este doar vârful icebergului și că vor mai fi făcute astfel de descoperiri în viitor.

O descoperire surprinzătoare

Oamenii de știință au fost extrem de surprinși de descoperirea făcută deoarece credeau inițial că observă un sistem solar cu doi sori.

Citeste si: Gaura din stratul de ozon, de 27 de ori mai mare ca România, de la...

"Am fost extrem de suprinși când am realizat că acesta este primul sistem solar cu o gaură neagră care poate fi văzut cu ochiul liber", a spus Petr Hadrava, de la Academia de Științe din Praga, co-autor al studiului, potrivit The Independent.

Este printre primele găuri negre descoperite care nu interacționează în mod violent cu mediul înconjurător. Pentru că este complet neagră și nu are un impact asupra stelelor din jur, corpul ceresc este invizibil. Astronomii au făcut descoperirea urmărind orbită stelei aflate în interiorul sistemului solar. Aceștia au observat că orbită părea perturbata de un obiect mare și misterios.

Faptul că a fost atât de dificil să repereze această gaură neagră este un indiciu că este posibil să mai fie și alte corpuri cerești similare care așteaptă să fie descoperite.

Până acum, astronomii au descoperit un număr limitat de găuri negre în sistemul nostru solar. Aproape toate interacționau agresiv cu mediul înconjurător, ceea ce a făcut ca repetarea lor să fie ușoară.