Doctorii Yi Fan și Hu Weifeng, ambii în vârstă de 42 de ani, au fost infectați cu coronavirus când tratau pacienți la Spitalul Central din Wuhan.

Medicii care i-au tratat au spus că aceștia au trebuit conectați la aparate pentru a supraviețui, iar unul dintre efectele tratamentului pe care l-au primit a fost că pielea lor s-a întunecat foarte mult la culoare.

Schimbarea pigmentului a fost cauzată, cel mai probabil, din cauza unor dereglări hormonale asupra ficatului, apărute pe fondul bolii și tratamentului.

Cei doi medici au fost diagnosticați pe 18 ianuarie și au fost trimiși inițial la Spitalul de Boli Pulmonare din Wuhan, apoi au fost transferați la alte două spitale.

Citeste si: OMS avertizează: "Ce e mai rău abia urmează. Trebuie să evităm o...

Doctorul Yi a învins coronavirusul după ce a fost conectat la un aparat numit ECMO, timp de 39 de zile.

ECMO reprezintă o procedură extremă de salvare a vieții unui pacient, care înlocuiește funcția inimii și a plămânilor, pompând oxigen în sânge în afara corpului.

Starea doctorului Hu a fost mai gravă, iar acesta a fost țintuit la pat timp de 99 de zile.

Doctorul Li Shusheng, care s-a ocupat de ambele cazuri, spune că pielea doctorilor s-a întunecat la culoare datorită unui medicament pe care l-au primit în stagiile incipiente ale bolii. Deși acesta nu a dat numele medicamentului, spune că pielea celor doi medici își va reveni, treptat, la normal, odată ce ficatul începe să funcționeze din nou în parametri normali.

Citeste si: Studiu: Grupa de sânge mai vulnerabilă la noul coronavirus

Doctorul Yi a vorbit despre lupta cu boala chiar de pe patul de spital. Spune că încă se chinuie să meargă singur. ”Când mi-am revenit în fire pentru prima dată, mai ales după ce am înțeles ce mi s-a întâmplat, am fost speriat, am avut deseori coșmaruri”, a declarat acesta, conform metro.co.uk.

Ambii medici primesc consiliere psihologică pe fondul experienței traumatice prin care trec.