Pandemia de coronavirous ne obligă pe toți să stăm izolați în propriile case, iar asta ne ține departe de cei dragi.

Vremurile sunt dificile, într-adevăr, astfel că Facebook dorește să vină în ajutorul tuturor cu două noi reacții. Cu ajutorul lor, ar trebui să-i faci pe cei dragi să înțeleagă mai bine, chiar și virtual, cât de mult ții la ei.

Reacția pentru site și pentru aplicație o reprezintă un emoji care strânge la piept o mică inimă. Acesta se va alătura celor șase reacții deja existente pe site, disponibile încă de acum cinci ani pe Facebook.

Și pe Messenger vei beneficia de o nouă reacâie. Aceasta e o inimă mov, pe care o vei putea activa dacă ții apăsat pe reacția clasică de inimă din aplicație.

”Știm că sunt niște vremuri incerte, așa că am vrut să-i ajutăm pe oamenii care doresc să le arate celor dragi că se gândesc la ei”, a declarat Alexandru Voica, EMEA Communications Manager for Engineering, conform engadget.com.

Noile reacții vor fi disponibile la nivel global începând de săptămâna viitoare.

Desigur, o reacție de pe Facebook nu va rezolva problemele reale prin care trece planeta, dar cu siguranță îi va face pe unii utilizatori să se simtă ceva mai bine.

