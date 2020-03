Materia intunecata ar putea fi mai bine inteleasa de catre oamenii de stiinta datorita unei descoperiri cu potential imens.

O echipa de cercetatori condusa de expertii in fizica nucleara, Mihail Bashkanov si Daniel Watts, de la Universitatea din York, au publicat recent o cercetare care indica faptul ca o particula nou descoperita ar putea fi responsabila pentru existenta materiei intunecate.

Cercetatorii estimeaza ca aproximativ 80% din Unviers este compus din materie intunecata. Totusi, oamenii de stiinta nu sunt siguri din ce este aceasta compusa, de unde vine sau chiar daca exista, de fapt.

Totusi, mergand pe ideea ca aceasta exista, Bashkanov si Watts au descoperit un quark care ar putea fi responsabil pentru aceasta.

Quarcii sunt particule subatomice responsabile pentru neutroni si protoni - elementele de baza ale unui nucleu atomic. In general, quarcii se aduna in grupuri de trei pentru a compune materie complexa. Totusi, in cazul de fata vorbim despre un hexaquark, unde 6 quarci se aduna. Aici rezulta un boson (opus unui fermion, pe care il formeaza aproape toti ceilalti quarci).

Coliziunile subatomice - sursa materiei intunecate?

Cercetatorii sugereaza ca acesti hexaquarci s-ar fi putut lovi unii de altii in timp ce Universul se forma, iar datorita interactiunilor unice specifice bosonilor, au dus la formarea materiei intunecate din Univers.

Descoperirea originii materiei intunecate ar putea fi un progres major pentru stiinta. Una dintre marile intrebari inca fara raspuns este cea cu privire la ce alcatuieste, de fapt, Unviersul.

Va mai fi nevoie de studii ulterioare, iar alte echipe din lume vor crea simulari pentru a determina implicatiile descoperirii actuale. Mai este mult de munca vizavi de acest subiect si ar mai putea dura ani buni pana la noi descoperiri, arata thenextweb.com.

Cu toate acestea, descoperirea actuala poate fi una imensa. Ar putea chiar sa deschida noi orizonturi cu privire la calatoria in timp, teleportare sau poate chiar catre universurile paralele care ar exista concomitent cu al nostru.