Dupa mai bine de 20 de ani, BMW face o improspatare a logoului si propune un nou design pentru automobilele de lux.

Schimbarile sunt intotdeauna binevenite, insa in acelasi timp, daca ai ceva care functioneaza bine, nu prea are sens sa incerci sa reinventezi roata.

Logoul BMW este unul dintre cele mai emblematice din lume: e imposibil sa il vezi si sa nu stii la ce se refera, de bine sau de mai putin bine (cu toate ca partea mai putin buna e, mai degraba, un stereotip dezvoltat pe meleagurile autohtone).

Cei de la BMW nu au facut schimbari prea mari logului de-a lungul timpului, astfel ca brandul a ramas la fel de usor de recunoscut acum ca la inceput.

Cronologia logourilor BMW: 6 modele in 103 ani

In istoria de 103 ani a BMW, compania a avut doar 6 logouri, iar acestea au fost foarte putin diferite unele de celelalte. Inca de la inceput s-a mers pe designul unui cerc impartit in patru sferturi, doua albastre si doua albe.

Logourile din 1917 si 1933 aveau sigla incadrata in alte doua cercuri aurii, iar deasupra scria BMW, tot cu auriu. In 1953 s-a revenit asupra designului si a fost preferat un albastru mai deschis, iar in loc de auriu, s-a folosit alb.

Cel mai longeviv logo BMW a fost introdus in 1963, cand s-a revenit la un albastru mai inchis si a fost ales un font mai simplificat. Acest logo a marcat automobile timp de 34 de ani, pana in 1997.

Logoul actual va fi inlocuit chiar de anul acesta cu un logo minimalist, plat, in care se renunta la culoarea neagra din discul exterior. Astfel, logoul ramane compus doar din alb si albastru.

"BMW devine un brand de relatie. Noul logo de comunicare radiaza deschidere si claritate", a declarat Jens Thiemer, Senior Vice President pentru Customer & Brand BMW.