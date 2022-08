Fulga, medicul fals din Capitală, prins într-un scandal uriaș

Două femei din București, mamă și fiică, au povestit că au trăit clipe de groază după ce au ajuns în așa-zisa clinică a lui Stelian Fulga, medic fals care susține că tratează cu ajutorul plantelor ceea ce medicii nu reușesc în spitale.

După două luni de analize proaste și tratamente fără succes pentru mama Simonei, cele două au hotărât să îi ceară ajutorul lui Stelian Fulga. „În disperare, ajungi să apelezi și la aceste tehnici sau măcar să ceri o părere”, a spus Simona Tucaliuc, fiica pacientei, pentru Observator.

Și ea, precum mulți alții, se lasă convinși să îl contacteze după ce îi văd clipurile în care își promovează leacurile. Însă, ce întâlnesc pacienții încă de la prima întrevedere cu falsul medic este șocant.

„A intrebat care este problema. I-am spus că ficatul mamei mele este ft mărit si analizele au iesit foarte prost. S-a uitat la mama si a spus: tu pleacă de aici, pe tine nu te primesc, nu te vreau", a declarat Simona Tucaliuc, fiica pacientei. Aşa-zisul medic ar fi devenit apoi violent.

Şi-a desfăcut cureaua, si-a dat jos fermoarul şi pur si simplu voia să-şi dea pantalonii jos. Şi a inceput să reproducă multe multe injuraturi. Pur si simplu ne-a fugărit arătând tot felul de semne obscene", Simona Tucaliuc, fiica pacientei.

„A pus mâna pe mătură şi a început să ne alerge. Simona a zis că sună la poliţie şi el a zis că îl doare în de poliţia noastră. Noi ne-am speriat şi am fugit", a declarat Vestina Tucaliuc, pacientă.

Femeia a transmis că va depune o plângere penală.

Stelian Fulga: Doamnă v-am tăiat sub limbă acum, da?

Pacienta: Da.

Stelian Fulga: Cu dumneavoastră am fost violent?

Pacienta: Nu.

Stelian Fulga: Ce a zis doctorul de la Sfântul Ioan?

Pacienta: Că nu mai am mult de trăit.

Stelian Fulga: Doamnă, cum vă simţiti acum?

Pacienta: Mai bine, domnule Fulga.

Este discuția la care a participat echipa trustului menționat, care a avut loc în cabinetul lui Stelian Fulga, dintre acesta și o pacientă.

Varianta de adevăr a terapeutului

„Zice: domnu Fulga eu am venit de la Vaslui să mă tăiaţi sub limbă. Pai de ce? Am fost la niste medici si sunt foarte foarte bolnava. Zic poftiţi să vorbim... pai nu ca imi e frică. Pai dacă nu,plecaţi!", a declarat Stelian Fulga.

„Ce am făcut? Am bătut-o? Cum domnişoară să fac aşa ceva? În faţa mamei ei sau în faţa ei? Si copilul ăla mic ce-o fi zis săracu? Săraca cred că ea trebuia să vină la mine să-i fac un tratament", a spus el, în ceea ce privește violențele de care este acuzat.

Amintim că nu este primul scandal în care acesta este implicat. Stelian Fulga a fost amendat, în repetate rânduri, pentru practici medicale ilegale. În anul 2002, i s-a interzis activitatea pentru comercializarea unui tratament minune, care vindeca aproape orice boală. În 2018, așa-zisa clinică deținută de acesta a fost închisă de Direcția de Sănătate Publică. Chiar și așa, afacerea lui merge în continuare.

