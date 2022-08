Testare în masă pentru depistarea noului coronavirus în orașul Xiamen din China - este anunțul autorităților de acolo. Aleșii specifică faptul că și anumite vietăți marine sunt incluse în programul de testare obligatorie. Conform BBC, pescarilor li s-a cerut să revină în porturi, acolo unde „atât persoanele, cât și marfa trebuie testate”.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini video în care diferite animale și vietăți marine sunt testate pentru COVID-19, cu teste PCR, de personalul medical din China. Deși pare ceva neobișnuit, practica nu este nouă.

Un reprezentant al Biroului Oceanic pentru Dezvoltare din Xiamen a declarat că „ am luat lecţii de la cei din Hainan, care se confruntă cu o explozie de cazuri. Se crede că (n.r. focarul) ar fi fost provocat de tranzacţiile de produse marine între pescari şi partenerii comerciali”.

Chiar dacă este puțin probabil ca peștii vii să fie purtători COVID-19, multe focare de SARS-CoV-2 au izbucnit în piețele de fructe de mare din China. Și alte animale au fost testate pentru depistarea COVID-19 în China și pe întreaga planetă, inclusiv hopopotamii.

Have you tested your goldfish for Covid yet? Test your fish. Save lives. pic.twitter.com/rxkwyjjee9 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) August 18, 2022

It's really massive mass testing if even the hippos are undergoing Covid19 tests (twice a week now, apparently). pic.twitter.com/WSxeQq8m7A— Manya Koetse (@manyapan) May 8, 2022