Luni, la nivel național, autoritățile au redeschis aproape 4.500 de centre de testare. Și centrele de evaluare COVID-19 vor fi repuse în funcțiune, după ce ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategică (GCS) a arătat că, în ultima săptămână, au fost înregistrate aproape 15.000 de cazuri noi.

„Avem, în momentul de față, în circuitul COVID-19, cinci secții care nu sunt de Terapie Intensivă plus secția de Terapie Intensivă. Sunt câteva locuri libere în fiecare zi și care se ocupă imediat, pentru că e o adresabilitate crescută. Sunt aproape 150 de pacienți cu COVID-19 în fiecare zi”, a declarat Adrian Marinescu, medic infecționist - Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș.

Autoritățile se gândesc din nou la restricții, dar, pentru moment, acestea rămân cu titlul de recomandare, cum ar fi purtarea măștii de protecție. Pe de altă parte, specialiștii recunosc faptul că vaccinurile existente nu mai sunt eficiente, cel puțin în cazul tulpinii Omicron, care predomină în România.

Potrivit acestuia, în săptămâna precedentă au fost înregistrate 33 de decese la pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2, dintre care 22 la bărbaţi şi 11 la femei. Ministrul Sănătăţii a subliniat că în ultimele trei săptămâni s-a înregistrat o dublare săptămânală a numărului de cazuri de COVID-19.

Oficialul a precizat că a crescut și numărul deceselor, de la 16 la 33. Conform acestuia, 12% din testele efectuate au fost pozitive. Alexandru Rafila a spus că Ministerul Sănătăţii, împreună cu CNAS, trebuie să găsească „formula de finanţare" a activităţii în weekend pentru centrele de evaluare şi tratament.

Ministrul Sănătăţii a amintit că la nivelul ţării sunt 4.320 de locuri unde se desfăşoară activitatea de testare. Totodată, sunt funcţionale în prezent 169 centre de evaluare însă acestea „nu sunt foarte mult accesate".

„Vaccinarea se face la medicii de familie cu un total de 4.000 de medici de familie înscrişi în acest program. Evaluăm în continuare disponibilitatea de antivirale şi reechilibrăm stocurile de antivirale pe măsură ce ele sunt utilizate între spitale şi la nivelul centrelor de evaluare. (...) Am discutat cu serviciile de ambulanţă. Cu serviciul Bucureşti-Ilfov am discutat, pentru că Bucureştiul are o treime din cazuri apropo de solicitările legate de testare. Nu au fost foarte multe solicitări către ambulanţă.