Medicii, revoltați după ultimele decizii anunțate de Klaus Iohannis

Unul dintre doctorii care și-au arătat mâhnirea față de noile restricții este Raluca Mihaela Bercea, medic ATI la Spitalul de Urgență Ploiești. Aceasta a publicat un comentariu la cel mai recent mesaj transmis de președintele României, pe pagina acestuia de Facebook.

„Domnule președinte, știți cum arată un izolator covid în UPU? Cum stau viii cu oxigen cu morții pe lângă ei, cum personalul este epuizat și neputincios, cum nu zăreşti decât răzleț câte un pacient vaccinat, cum locurile în spitale s-au sfârșit de mult în aceste condiții?

„Domnule președinte, știți cum arată un izolator covid în UPU? Cum stau viii cu oxigen cu morții pe lângă ei, cum personalul este epuizat și neputincios, cum nu zăreşti decât răzleț câte un pacient vaccinat, cum locurile în spitale s-au sfârșit de mult în aceste condiții?

Astăzi am coborât, ca în fiecare zi, in UPU si nu am mai avut cum ajuta pe nimeni, 91 de pacienți pe băncuțe, paturi, peste tot ale căror gemete de suferință nu pot fi uitate ușor de noi, cei care lucram cu pacienții cu Covid din martie 2020", a scris medicul.

La rândul său, Constantin Cucu, medic primar endocrinolog la Institutul Parhon din București, l-a criticat pe șeful statului, care a anunțat urgentarea situației marți, dar cu măsuri aplicate de luni.

„E totuși "fantastic" președintele ăsta al nostru. Incep să cred că la Cotroceni se joacă 5 zile pe săptămână un joc în care, cu toții, consilieri și președinte, își dau cu ciocănelele în cap, ca să se prostească. Și cel care pierde se adresează poporului.

Primele 100 de meciuri le-a pierdut Iohannis. Cum e posibil să invoci urgența situației, marți, și să anunți măsuri, luni, după o săptămână? Alea neurgente se anunță când se schimbă eonul? Păi ce sunt măsurile, ouă de biblică? Trebuie eclozate să piuie? Sau se joacă tur retur ciocănica de la Cotroceni și trebuie trosniți un pic neuronii frontali stângi înainte de a se lua o decizie?

Parcă or să monteze suflătoare cu Redemsivir prin intersecții, nu tot aceleași restricții de 2 ani. Ce altceva decât ce se știe oricum? Și ce, de 1 lună de când mor sute de oameni pe zi nu a fost timp de elaborat măsuri? Acum 2 - 3 luni același prezident spunea că s-a terminat pandemia.

Acum o lună ne asigura că nu e nici o criză politică. Gurile rele doar. Omul sau mă rog, androidul, spune azi ce a negat ieri, măsurând termenele în caz de urgență la nivel de săptămâni. Te întrebi un context de ce ii mai plătim salariul. Să piardă mereu la ciocănică?”, scrie specialistul.

Un medic de la Spitalul Colentina îl găsește vinovat pe Arafat

Într-o postare mai veche, Cristian Baicus, medic primar de boli interne, șeful secției Medicală II de la Spitalul Colentina din București, susține că vinovat pentru situația în care suntem este Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care s-a împotrivit carantinării Bucureștiului.

„Domnul Arafat, comandantul actiunii, a votat in celebrul comitet impotriva carantinarii, recomandata de specialistii de la Matei Bals si INSP. Asta arata ori incompetenta, ori faptul ca a raspuns la o comanda politica - pana la urma, amandoua!

Poti face toate spitalele COVID, pana nu opresti sursa infectarilor, nu vor face fata. In plus, cum am aratat acum cateva zile, tratamentele existente pentru pacientii cu insuficienta respiratorie nu salveaza decat cca 10-15% dintre ei, in rest ceilalti sau se vindeca singuri, sau mor. Oricum, in tot acest timp trebuie sa le asiguri oxigenul necesar, iar cand masca nu mai e suficienta, trebuie high-flow, apoi ventilatie neinvaziva, si in cele din urma intubare cu ventilatie invaziva, pentru ultimele fiind nevoie de aparate si personal specializat.

Acesti din urma pacienti MOR in paturi normale de spital, doar cu oxigen in perete. Se vede insa ca scopul guvernantilor si al Conducatorului actiunii este, dupa cum am spus si in valurile trecute, ca acesti pacienti sa nu mai moara LA VEDERE - in UPU, unde a dat Dumnezeu si s-a hotarat si presa sa se duca, sau acasa, ci ascunsi, in paturi de spital din zonele rosii, unde nu mor pentru ca sunt ucisi de doctori, ci pentru ca se epuizeaza toate resursele terapeutice.

COVID-19 cu insuficienta respiratorie este o boala foarte grava, unde mor si majoritatea celor care sunt intubati, d-apoi cei care ar avea nevoie, dar nu au unde! Iar acesti nenorociti, in loc sa opreasca infectarile prin masuri epidemiologice, singurul lucru pe care gasesc sa-l faca este sa ascunda decesele in spitale!! Nu au facut nimic toata vara, spunandu-li-se ca vine valul 4, dar macar acuma sa inceapa sa faca ceva!”