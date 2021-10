Răzvan Cuc a acuzat conducerea DSP Neamț de abuz

Parlamentarul, care a prezentat pe pagina de Facebook şi documentul emis de DSP Neamţ, susţine că sunt încălcate drepturile omului, iar instituţia comite un abuz.

"Concret, Spitalul Judeţean din Piatra-Neamţ are mare nevoie de personal medical. Guvernul-fantomă a scăpat pandemia de sub control şi fiecare unitate medicală din ţara asta face eforturi supraomeneşti ca să facă faţă situaţiei. Spitalul a cerut DSP Neamţ, aşa cum prevede legea, aprobare ca să organizeze un concurs pentru a angaja personal medical. Ce credeţi că au răspuns conducătorii DSP Neamţ? Sub trei semnături şi cu o mare ştampilă pe hârtie, conducătorii acestei instituţii au decis că la concurs pot participa doar 'persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2'. Acest răspuns nu este doar un abuz sinistru, dar arată cum se propagă mentalitatea de la centrul liberal către funcţionarii instalaţi de 'echipa câştigătoare' la conducerea instituţiilor deconcentrate şi descentralizate", a scris pe Facebook Răzvan Cuc.

Parlamentarul a precizat că el este vaccinat împotriva SARS-CoV-2 şi crede că vaccinarea este cea mai bună soluţie pentru a depăşi pandemia.

"Dar încălcarea cu bună ştiinţă a legii şi ignorarea principiilor democratice sunt lucruri de neacceptat. Nu poţi condiţiona un concurs de angajare de statutul de 'vaccinat'. Da, trebuie luate măsuri de protecţie, dar nu poţi să împarţi lumea în două pentru că aşa l-ai văzut pe şeful tău că face. Suntem oameni liberi şi responsabili, nu stabileşte nici Cîţu, nici Iohannis şi nici vreunul dintre acoliţii lor că oamenii care nu s-au vaccinat trebuie decăzuţi din drepturi", a adăugat social-democratul.

Citeste si: Selly, propunere de zile mari pentru fani după ce și-a recuperat...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Senatorul Răzvan Cuc a solicitat demiterea conducerii DSP Neamţ. AGERPRES.