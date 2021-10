Restricțiile au deschis un război între proprietari și autorități din clipa în care Bucureștiul a atins o rată de infectare de 6,33 la mia de locuitori, iar localurile au rămas deschise. În urma insistențelor celor din HoReCa, prim-ministrul a anunțat în 29 septembrie noua hotărâre.

Propunerea ar fi fost bună și pentru afaceriștii din Timișoara, de exemplu, care ar prefera să fie unitate în țară și toți patronii să respecte aceleași măsuri. Dar nici după propunerea premierului situația nu va fi roz. Chiar dacă restaurantele ar putea rămâne deschise și dacă incidența este sumbră, tot se anunță pierderi.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Românii sunt pe penultimul loc în topul vaccinaților din Uniunea Europeană. Doar 30% din populația țării s-a vaccinat și cu a doua doză. Mai clar, în restaurant vor intra numai trei din zece clienți. Trebuie menționat că premierul vrea să extindă privilegiile celor imunizați și pentru accesul în săli de fitness, terase, cinematografe sau săli de spectacol.

Medicul Valeriu Gheorghiță a explicat de ce carantina de noapte se aplică doar pentru nevaccinați. Aceste aspecte sunt reevaluate periodic, însă regula are o motivație practică, anume că nu toți își fac teste din trei în trei zile.

„Dacă eu vreau să ies astăzi din casă ar însemna că trebuie să am un test făcut și negativ. Nu toată lumea are un test făcut în ultimele 48 sau 72 de ore ca să iasă din casă. Sigur că din punct de vedere epidemiologic, al riscului de răspândire a bolii, o persoană care este vaccinată cu schema completă și are cel puțin 10 zile de la a doua doză, la fel ca o persoană care era trecută prin boală, la fel ca o persoană care e testată negativ reprezintă un risc scăzut de infectare.