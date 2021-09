Apel lansat de Colegiului Medicilor, după ce Diana Șoșoacă a făcut scandal la un centru dintr-o localitate aflată în scenariul roșu, blocând procesul de imunizare. Polițiștii au intrat pe fir

Diana Șoșoacă și mai mulți adepți au descins sâmbătă la Centrul de Vaccinare din localitatea Răchiteni. Autoritățile au chemat medicii în numele a mai multor bătrâni care au vrut să se imunizeze. Nimeni nu a mai reușit să se vaccineze acolo în ziua cu pricina, în condițiile în care localitatea este în scenariu roșu din cauza numărului de infectări. Până la urmă, oameni au bătut zeci de kilometri pentru a primi serul anti-COVID-19.

Conform RFI, doctorul Elena Popa care a condus echipa mobilă de la Răchiteni a spus că s-a temut pentru viața ei și a echipei: „Ce am simțit? M-am temut pentru siguranța mea, pentru siguranța echipei și am fost foarte dezamăgită de faptul că nu am reușit să îmi îndeplinesc activitatea pentru care m-am dus acolo…Sincer, m-am temut pentru viața mea la un moment dat.

De asta am și ieșit în față, pentru că trăgeau de ușă, țipau la ușă și am ieșit ca să vorbesc cât pot cu dumnealor. Plus că eu am găsit acolo niște cetățeni care voiau să se vaccineze și nu au putut să intre în clădire. Au fugit, au fost goniți, nu știu să vă spun. Noi am fost anunțați că poliția ar fi acolo, dar nu au fost… Atitudinea lor a fost foarte agresivă, și verbal, și fizic.”

Acum, cei de la Colegiul Medicilor cer protecție după acest incident, mulți dintre ei simțindu-se în pericol. Totodată, scandalul a ajuns și în atenția polițiștilor. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele prezentate, iar verificările continuă cu privire la stabilirea cu exactitate a situației.

