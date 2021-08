Polidinul revine pe piață

De această dată, polidinul va fi readus pe piață sub formă de supliment alimentar, deoarece în acest caz procedurile de control se încheie mai repede. Forma de administrare va fi, de asemenea, diferită. El se va regăsi fie sub formă de drajeuri, în formă de ursuleț, fie spray nazal. Dezvoltarea produsului va continua, așa că anul viitor el ar putea ajunge pe piață. Studiile clinice vor continua așa încât polidinul să se regăsească și sub formă de medicament cu administrare injectabilă.

Prin această modificare se dorește ca produsul să devină mai atractiv pentru un segment cât mai larg de populație, de la copii la vârstnici. Lipsa lui pe piață în perioada pandemiei a fost reclamată de mulți specialiști fiindcă polidinul este un medicament care ajută sistemul imunitar să lupte împotriva infecțiilor respiratorii. Polidinul a apărut ca un concept românesc de înlocuire a Omnadinului, care era folosit în anii dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial.

„În acest scop, s-a dezvoltat şi modernizat procesul de fermentaţie bacteriană prin trecerea de la o tehnologie convenţională (plăci Roux) la o tehnologie modernă, controlabilă (bioreactoare specializate)”, au menționat rerezentanții Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".

„Toate activităţile s-au desfăşurat în Centrul Cercetare-Dezvoltare Tehnologică din Institut în cadrul unui proiect de cercetare-dezvoltare de tip PSCD (Plan Sectorial de Cercetare-Dezvoltare) al Ministerului Apărării Naţionale. Vor continua testele clinice astfel încât Polidinul să fie repus pe piaţă şi sub formă de medicament cu administrare injectabilă”, au completat aceștia.

Date despre medicament

Polidin este un preparat imunomodulator. A fost inventat la Institutul Cantacuzino în anul 1966 și produs până în anul 2012. Este un preparat polibacterian, fiind alcătuit dintr-un amestec format din 13 specii bacteriene Gram-pozitive și Gram-negative (sub formă de suspensie) care au fost inactivate termic.

Indicații

Acesta are ca principal scop profilaxia, adică era utilizat pentru stimularea rezistenței antiinfecțioase nespecifice. Era folosit și ca tratament adjuvant în diferite infecții, cum ar fi cele ale căilor respiratorii, uro-genitale, chiar și gripa, sauarsuri. Se recomandă administrarea lui în timpul anotimpurilor reci, când frecvența infecțiilor acute este ridicată.