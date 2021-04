Nu mai amâna controalele medicale

Cu siguranță există anumite controale medicale care nu te fac să te simți confortabil sau care poate ți se par dureroase ori îți dau o stare de nervozitate. Din păcate, unele dintre ele sunt necesare, putând ajuta la prevenirea unor maladii sau la gestionarea unor tulburări care au devenit acute ori cronice, pentru a nu-ți pune în pericol sănătatea. Deci, motivează-te, sună-ți medicul de familie, stomatologul, oftalmologul, ginecologul. Fie pentru un control, un screening sau o senzație de disconfort, nu ar trebui să amâni niciodată mersul la medic: cu cât te vei ocupa mai rapid de problemă, cu atât va fi mai puțin complicat de gestionat. Pentru a te motiva să îți respecți deciziile în materie de sănătate, poți ruga o persoană dragă să-ți facă programarea sau să te însoțească.

Fă-ți o asigurare de sănătate

Acest tip de asigurare nu mai este de mult un lux, ci o necesitate, mai ales în această perioadă de criză, când sistemul de sănătate este supus unor mari presiuni. Înainte de a încheia un contract pentru asigurarea de sanatate, dacă nu ești sigur ce alegeri trebuie să faci, există câteva aspecte pe care să le iei în considerare. O chestiune este aceea a stării tale reale de sănătate. Ai nevoie să vezi un anumit tip de medic în mod regulat? Ai o ocupație sau practici vreun sport care implică riscuri pentru sănătatea ta? La fel ca alte tipuri de asigurare și cea de sănătate se bazează pe gradul de risc. Ia în considerare frecvența cu care mergi la medic și ce sumă ai cheltuit pe coplata sau plata unor investigații ori tratamente în ultimul an.

Toate aceste informații te pot ajuta să îți faci o idee despre nevoile tale în ceea ce privește îngrijirea sănătății pe parcursul unui an. În plus, mai ia în considerare dacă poți obține o asigurare de sănătate eficientă din punctul de vedere al costurilor prin intermediul angajatorului. Nu în ultimul rând fă o comparație a ofertelor care sunt pe piață și decide ce sumă ai putea aloca lunar/ trimestrial etc. pentru această asigurare.

Ai grijă de somnul tău

Somnul de calitate este una dintre garanțiile pentru o stare de sănătate bună, fizică și mintală. Corpul se reface în timpul somnului, iar creierul sortează informațiile din ziua respectivă. Persoanele care nu dorm suficient sau se culcă la ore târzii nu mai reușesc să se recupereze corespunzător, iar acest lucru poate să afecteze starea de spirit. Una dintre cele mai bune decizii pe care le poți lua pentru sănătatea ta este adoptarea unui tipar de somn regulat. Poți chiar să te ajuți de diverse aplicații care monitorizează modul în care dormi. Iar, dacă ai probleme legate de acest aspect, poți apela la un medic specialist.

Renunță la stres

Ușor de zis, mai greu de făcut. De fapt, multe persoane s-au obișnuit atât de mult să fie stresate zilnic, încât au ajuns să considere acest fapt unul normal. Stresul a devenit chiar un partener. Cu toate acestea, stresul este unul dintre cei mai mari dușmani ai sistemului imunitar și ai stării psihice. Încetinește puțin ritmul, atât la serviciu, cât și alături de cei dragi. Alocă-ți puțin timp pentru a te așeza, a-ți curăța mintea și a respira și nu considera aceste momente drept o pierdere de timp. Dimpotrivă, te vor face mai senin și mai eficient, capabil să iei deciziile corecte și să faci față unor situații neprevăzute. Aceleași momente de repaus te vor ajuta să-ți îmbunătățești relația cu ceilalți. Practica meditației, de exemplu, poate fi utilă în acest sens.

Gestionează-ți dependențele

Tutun, alcool, zahăr, somnifere, jocuri video, navigat pe internet sunt doar câteva. Dependențele iau multe forme, iar unele dintre ele pot să afecteze grav sănătatea. Fă o listă cu dependențele de care suferi și analizează care sunt elementele de care nu te poți lipsi și în ce momente ale vieții tale. Nu băga capul în nisip, dar nici nu fi prea dur cu tine. Decide ce poți să reduci sau la ce poți să renunți total dintre obiceiurile care te afectează, în funcție de motivație. De asemenea, încearcă să nu te lași influențat de ceilalți. Iar, dacă acest lucru ți se pare prea dificil, nu ezita să consulți un specialist.

Pentru a avea grijă de tine, trebuie să investești în mod intenționat în efortul de a face ceva care să aducă beneficii pentru propria sănătate fizică, mintală și emoțională. Aceste beneficii înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. Practic, a avea grijă de tine înseamnă să te implici în orice activitate care îți hrănește mintea, corpul și spiritul și să îi acorzi prioritate.