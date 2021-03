Amintim că în România se continuă campania de vaccinare cu serul AstraZeneca, deși multe țări au suspendat imunizarea cu acesta.

„Cred că se va vorbi mult timp despre acest vaccin (n.r. – AstraZeneca). În momentul de față, într-adevăr, încrederea oamenilor, pe bună dreptate, este zdruncinată în acest vaccin și cred că va fi foarte greu de recuperat. Înțeleg perfect acest val de emoție care s a creat în jurul acestui vaccin. Preocupări și îngrijorare legitime. Ne dorim să intensificăm pe cât se poate informarea celor care vor mai multe informații. Am organizat mai multe sesiuni de întrebări și răspunsuri pe pagină noastră de vaccinare”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță.

Gheorghiță: „Dacă un vaccin are o problemă, are tot vaccinul probleme”

Acesta consideră că varianta în care un singur lot al acestui vaccin să fie problematic este „puțin probabilă”.

„Din punctul meu de vedere medical și profesional, nu cred că un lot are o problemă. Dacă un vaccin are o problemă, are tot vaccinul prin natura lui probleme. Din punct de vedere procedural, în momentul în care înregistrezi mai multe evenimente adverse dintr-un anumit lot, este obligatoriu să carantinezi acel lot până se face o analiză a criteriilor de calitate. Având în vedere că la nivel european au fost înregistrate evenimente adverse din mai multe loturi, varianta să fie un lot implicat este puțin probabilă”, a mai explicat Valeriu Gheorghiță, potrivit alephnews.ro.

„Sunt două opțiuni: fie vaccinarea cu Johnson care este același tip de vaccin, cu vector viral, fie vaccinarea cu vaccin pe bză de ARN mesager Pfizer sau Moderna. Întrebarea este dacă este suficientă o singură doză sau trebuie făcută o schemă completă în condițiile în care vorbim de Pfizer sau Moderna. Dacă vorbim de Johnson este suficientă o doză”, a precizat coordonatorul campaniei de vaccinare.