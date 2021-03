Elaborarea unei liste de medicamente esentiale, in acord cu lista model a Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS, este un prim pas extrem de important pentru imbunatatirea accesului populatiei la medicamentele ieftine, care s-au gasit tot mai greu sau au lipsit cu totul din farmacii.

Spre exemplu, daca urmarim ultima editie, 21 din 2019, a listei model de medicamente esentiale a OMS vom vedea ca ea cuprinde medicamente cum ar fi de exemplu levotiroxina, metformina, imunoglobuline, capecitabina, cisplatina, hidroxiclorochina, metotrexat, ivermectina, adica exact acele produse despre care se discuta de mai bine de 2 ani pentru ca sunt greu de gasit sau au disparut cu totul din farmaciile din Romania. Aceste medicamente, dar si toate celelalte din lista care va fi elaborata de Ministerul Sanatatii, nu trebuie sa mai lipseasca niciodata din farmaciile din tara.

In ultimii ani au disparut din Romania peste 2000 de medicamente, din cele care costau sub 25 de lei, in special din cauza aplicarii taxei clawback la cel mai mic pret din Europa, dar si pentru ca multe dintre ele nu erau produse in tara, astfel incat sistarea importurilor ducea la situatii dramatice.

PRIMER isi exprima disponibilitatea ca in baza listei si in functie de solicitarile Ministerului Sanatatii sa transfere in masura posibilitatilor tehnologia necesara pentru a fabrica in tara medicamentele deficitare. Mai mult, Romania poate deveni un hub de productie si export a medicamentelor esentiale, pentru ca disparitia medicamentelor ieftine este o problema semnalata de toate tarile din Uniunea Europeana.