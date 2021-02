Dacă aveți emoții înainte de vaccinul anti-Covid și luați un analgezic pentru a fi sigur că nu veți avea probleme, este o mare greșeală, susține Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite.

Motivul este unul destul de simplu de înțeles. Este posibil ca administrarea unui analgezic înainte de a primi vaccinul să ducă la o „scădere a răspunsului la anticorpi”, a explicat dr. Gregory Poland, directorul Grupului de cercetare a vaccinurilor de la Clinica Mayo din Rochester.

Chiar dacă șansele ca răspunsul imun să fie diminuat nu sunt pe deplin studiate, Poland susține că mai bine suportați efectele secundare ale vaccinului decât să riscați ca efectul acestuia să fie diminuat.

„După administrarea vaccinului, dacă cineva dezvoltă simptome pe care vrea să le trateze, este bine, dar niciodată înainte”, a spus el. „Acum, aceasta este chiar o recomandare a Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor”.

Există însă și unele excepții în acest caz. Persoanele care administrează în mod normal analgezice, precum cei care suferă de migrene, trebuie să își ia medicamentele.

"Luați medicamentul, decât să ajungeți la o migrenă puternică și să mergeți la urgență pentru a primi o terapie mult mai puternică sau mai scumpă", a spus Poland.

El a menționat, de asemenea, că efectele secundare ale vaccinului pot diferi între cele două doze, efectele după a doua doză fiind, de obicei, mai grave.

„Vă spun că după prima doză m-a durut doar puțin brațul. După a doua doză însă, am avut o durere moderată a brațului și am avut patru ore de tremurături, frisoane cu febră. Am luat un antiinflamator, m-am culcat, m-am trezit a doua zi mult mai bine, iar până după-amiază mi-am revenit total ".

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite avertizează, de asemenea, împotriva administrării de antihistaminice înainte de a primi vaccinul COVID-19, "deoarece ar putea masca debutul sau dezvoltarea reacțiilor alergice", a adăugat dr. Gregory Poland, potrivit antena3.ro.