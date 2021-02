Începând de luni, 8 februarie, aproximativ 2,4 milioane de copii vor începe să meargă fizic la școală.

„Am făcut o simulare pe cifrele de astăzi, dacă s-ar păstra şi duminică, înainte de ziua de luni, 8 februarie, am avea un număr de 2.420.000 de elevi în şcoli, deci am avea 80 la sută din elevi în şcoli, într-un număr de 6713 şcoli din 7203 unităţi de învăţământ. Am avea, cel puţin teoretic, efective complete, spun teoretic pentru că sunt acele cinci excepţii, foarte important de menţionat: elevii care au vulnerabilităţi medicale, certificate ca atare, elevii care au aparţinători cu care locuiesc şi cărora le-ar face foarte mult rău dacă ar accelera acest risc de transmitere, apoi elevii care prezintă simptome specifice, profesorii cu vulnerabilităţi cronice şi ultima situaţie, foarte complicată, profesorul care are şi el simptome şi trebuie să stea şi el acasă”, a spus ministrul Educației.

Sorin Cîmpeanu a fost întrebat dacă li se vor face teste rapide la școală celor cu simptome de Covid-19, iar acesta a spus că este o problemă cu numărul cadrelor medicale care ar trebui să administreze aceste teste.

„După discuţiile pe care le-am avut cu Ministerul Sănătăţii, având în vedere că noi am susţinut de la bun început acest proiect de testare cu antigen, există disponibile teste antigen pentru toţi elevii şi cadrele didactice din România, este însă o problemă a personalului medical care să administreze aceste teste. Testarea este un act medical, nu un act educaţional. Cine a sugerat că profesorii ar putea să administreze aceste teste, a greşit profund. Trebuie personal medical. În educaţie sunt angajaţi doar 113 medici şi 268 de asistenţi medicali. Se adaugă cei 788 de medici de medicină generală, plus 540 de stomatologi, plus 3.000 de asistenţi medicali, angajaţi ai Ministerului Sănătăţii care, însă, toţi lucrează acum la DSP. Ei trebuie să se întoarcă din DSP, în total am avea 5.000 de persoane cu competenţe medicale, capabile să administreze aceste teste, să aibă grijă de copiii care ar prezenta simptome în şcoală”, a explicat ministrul.

Citeste si: Cîmpeanu: „Vor fi alocați 30 de milioane de euro pentru plata...

Cîmpeanu a ținut să menționeze faptul că școlile sunt dotate cu măști de protecție pentru elevi și cadrele didactice.

„Sunt 37 milioane de măşti în şcolile din România, la acest moment. Sunt măşti achiziţionate de către Inspectoratele Şcolare. Există un alt stoc de măşti, achiziţionate de autorităţile locale, care se adaugă acestor 37 de milioane”, a declarat ministrul Educației.

Elevii care refuză să poarte măști nu vor fi primiți în colectivitate

Acesta a fost întrebat și ce se va întâmpla în cazul în care vor exista elevi sau profesori care să refuze să poarte masca de protecție, iar Sorin Cîmpeanu a spus că speră ca toată lumea să dea dovadă de responsabilitate. În caz contrar, elevii nu vor fi primiți în colectivitate, iar profesorii vor fi sancționați de Inspectoratul Școlar.

„Îmi place să cred că vom da cu toţii dovadă de responsabilitate, mai ales adulţii, cei care avem datoria să îi educăm pe copii. Dacă sunt probleme medicale, care împiedică un copil să poarte masca... Mă tem că va trebui să nu fie primit în colectivitate. În cazul profesorilor este foarte clar că nu trebuie să existe aşa ceva şi aici, dacă la elevi sunt convins că lucrurile pot fi discutate de către profesor, conducerea şcolii împreună cu părinţii, în cazul profesorilor care refuză să poarte masca, Inspectoratul Şcolar trebuie să intervină. Nu e acceptabil aşa ceva. Este vorba de măsuri de siguranţă, iar portul măştii va fi măsura de bază, măsura de protecţie esenţială. Să refuze acest lucru este intolerabil”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu, potrivit adevarul.ro.