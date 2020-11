Medicul nutritionist, Marilena Murguleț consideră că vitamina C este cea mai importantă pentru a întări imunitatea.

„Eu consider că regina sezonului rece este vitamina C. Și atunci toate alimentele care ne aduc vitamina C sunt extrem de importante și benefice. Pe lângă vitamina C, avem nevoie de vitamina D. Și, de asemenea, pentru creșterea imunității, ne ajută toți antioxidanții.”

Antioxidanții reprezintă o grupă de compuși care contribuie la susținerea integrității celulelor, în fața radicalilor liberi.

Radicalii liberi sunt molecule instabile pe care organismul nostru le produce. Aceștia pot provoca daune dacă nivelurile lor devin prea mari în organism. Astfel, sunt legați de mai multe boli, cum ar fi infecții, diabet, boli de inimă și cancer.

”Antioxidanții sunt vitamine A, C, E, minerale, Seleniu și Zinc, antioxidanți complecși, cum ar fi acidul alfa lipoic sau coenzima Q10, de care am auzit cu toții și pe care le găsim, în special, în legume și fructe. Să nu uităm că vitamina C, o luăm din alimentele crude, tot ce înseamnă preparat termic peste 60 de grade distruge vitamina C. Și foarte important este raportul pe care îl avem în organism între radicalii liberi, care știm că sunt rezidurile pe care le produce fiecare celulă, și antioxidanți. Corpul contracarează efectul radicalilor liberi prin acești antioxidanți. Astfel încât, dacă nivelul antioxidanților este peste nivelul radicalilor liberi, știm că suntem protejați. De aceea sunt persoane care fac infecții oarecum asimptomatice”, menționează Marilena Murguleț.

Antioxidanții întăresc imunitatea și cresc rezistența organismului în lupta cu infecțiile virale, bacteriene, fungice sau parazitare. Tocmai de aceea trebuie consumate alimentele bogate în astfel de compuși.

”Pe primul loc sunt condimentele. De aceea, în sezonul rece, ne place aroma de scorțișoară, de cuișoare, ghimbirul, nucșoara, turmericul, care au o capacitate antioxidantă foarte puternică. Mâncăm alimente crude. În sezonul rece este mai greu să mâncăm crud, dar, datorită faptului că vitamina C este regină acum, avem toate citricele la dispoziție. Combinăm alimentele crude, legumele, varza, rădăcinoasele, cu ceaiuri calde”, adaugă nutriționistul.

Totodată, vitamina D este vitală pentru sănătatea organismului nostru. Însă, potrivit nutriționistului, această vitamină este liposolubilă, grasă. Astfel, este prezentă în puține alimente, cum ar fi gălbenușul de ou, peștele gras sau ciupercile, precizează antena3.ro