Depresia este o patologie psihiatrica, des intalnita, care afecteaza mai mult de 264 de milioane de oameni la nivel global. Tulburarea depresiva nu presupune o simpla stare de tristete sau o astenie de primavara , ci are implicatii importante asupra starii de sanatate a individului. Afla, in continuare, ce reprezinta depresia si care sunt modalitatile prin care o poti preveni.

Ce este depresia?

Depresia, cunoscuta si sub numele de tulburare depresiva majora, este o problema serioasa de sanatate care afecteaza negativ modul in care individul simte, gandeste sau actioneaza. Simptomele depresiei pot varia in intensitate si includ:

Stare de tristete;

Pierderea interesului sau a placerii de a desfasura activitati, candva placute;

Insomnie sau hipersomnie;

Pierderea energiei si senzatie persistenta de oboseala;

Incetinirea miscarilor si a vorbirii;

Senzatie de vina;

Dificultati in gandire, concentrare sau luare de decizii;

Ganduri suicidale.

Care sunt factorii de risc pentru aparitia depresiei?

Orice persoana poate fi afectata de depresie, insa, exista o serie de factori care contribuie la aparitia depresiei:

Factori biochimici –modificarea concentratiei unor mediatori la nivelul creierului poate contribui la manifestarea anumitor simptome ale depresiei;

–modificarea concentratiei unor mediatori la nivelul creierului poate contribui la manifestarea anumitor simptome ale depresiei; Genetica –prezenta unei rude de gradul 1, diagnosticata cu depresie, creste riscul de a dezvolta depresie;

–prezenta unei rude de gradul 1, diagnosticata cu depresie, creste riscul de a dezvolta depresie; Personalitatea –persoanele cu stima de sine scazuta, care sunt usor coplesite de stres sau sunt, in general, pesimiste sunt mai supuse riscului de a dezvolta depresie;

–persoanele cu stima de sine scazuta, care sunt usor coplesite de stres sau sunt, in general, pesimiste sunt mai supuse riscului de a dezvolta depresie; Mediul – experientele negative (expunerea la violenta, neglijenta, abuzul, saracia) pot face ca o persoana sa fie mai predispusa la depresie.

Poate fi depresia prevenita?

La momentul de fata, nu exista o metoda sigura care sa previna eficient depresia, insa, exista o serie de obiceiuri ce se pot dovedi utile:

Descopera modalitati prin care sa gestionezi stresul si sa iti cresti stima de sine;

Creeaza-ti o rutina a somnului si respect-o cu regularitate;

Adopta o dieta echilibrata cu alimente din toate grupele alimentare, bogate in principii nutritive;

Evita consumul de alcool, fiindca acesta poate accentua starea de depresie;

Creste-ti nivelul de activitate fizica si incearca sa mentii un program regulat de miscare.

Petrece timp cu familia si cu prietenii. Cere-le ajutorul, atunci cand te simti depasit de o anumita situatie.

Mergi la medic si cere-i ajutorul daca simti ca dezvolti simptome caracteristice depresiei.

Cum se trateaza depresia?

Depresia este una dintre patologiile psihice, tratabile cu succes. Intre 80 si 90% dintre pacientii diagnosticati cu depresie raspund la tratament.

Administrarea de medicamente

Modificarea concentratiei de neurotransmitatori de la nivelul creierului contribuie la aparitia simptomelor depresiei. De aceea, administrarea de medicamente antidepresive reprezinta o modalitate de corectare a acestor dezechilibre. In general, tratamentul medicamentos poate fi urmat pentru cateva luni, insa, durata variaza in functie de raspunsul individual.

Psihoterapia

Tratamentul formelor usoare de depresie poate consta numai in psihoterapie. In cazul formelor moderate sau severe, se recurge la administrarea de medicamente, concomitent cu psihoterapia.

Terapia electroconvulsiva

Reprezinta un tratament medical rezervat, in special, pacientilor cu depresie severa care nu au raspuns la alte terapii. Terapia electroconvulsiva presupune administrarea unor socuri electrice scurte, la nivelul creierului, in timp ce pacientul este sub anestezie.



In concluzie, depresia este o problema importanta de sanatate si poate avea un impact semnificativ atat asupra calitatii vietii cat si asupra starii de sanatate. Gestionarea eficienta a stresului si adoptarea unui stil de viata echilibrat pot fi de folos in prevenirea aparitiei depresiei.