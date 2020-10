Durerile abdominale aparute in partea dreapta pot fi semnul multor boli. In functie de intensitate si durata, acestea pot anunta fie o simpla indigestie, fie o afectiune care necesita tratament. Cum in partea dreapta se afla multe organe sau parti din anumite organe, nu se poate stabili cauza durerii fara un consult sau investigatii medicale. In partea dreapta a abdomenului se afla lobul inferior al plamanului drept, o parte din ficat, vezica biliara, o parte din intestinul subtire, o parte din colon (portiune a intestinului gros), rinichiul drept, ureterele si apendicele.