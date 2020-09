Curele de struguri sunt recomandate doar anumitor persoane pentru că excesul de consum de struguri poate duce la îngrăşare. Ba mai mult, dacă ținem o cură de struguri și nu este făcută conform indicaţiilor unui medic specialist sau acestea nu se respectă, poate avea un efect negativ asupra intestinelor, provocând constipație. Medicii atenţionează că nici de must nu trebuie să faceți abuz, mai mult, acesta este interzis anumitor categorii de bolnavi.

Bolile în care este strict contraindicată cura de struguri sunt:



diabetul



afecţiunile renale grave



hipertensiunea



retenţia de apă în ţesuturi



colita de fermentaţie







„Cantitatea de zahăr pe care o conţin strugurii este una foarte mare, ceea ce face din must o băutură încărcată de calorii. Din must sunt scoşi sâmburii şi coaja, cele mai bune pentru sănătate. Apoi, încărcătura glicemică e mai mică în struguri decât în must, strugurii sunt integrali. Sucul obţinut din struguri roşii nu se recomandă nici celor care suferă de anemie, pentru că are în compoziţie chimicale care scad nivelul de fier din corp”, spune nutriţionistul Corina Zugravu, conform antena3.ro.