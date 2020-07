Vasile Găurean este primarul comunei Galații Bistriței și a povestit despre coșmarul prin care a trecut din cauza infecției cu coronavirus.

Acesta spune că este în viață doar datorită medicilor, asistentelor și infirmierelor, care ”muncesc încontinuu pentru a trata pacienții afectați.”

Edilul și-a început mesajul spunând că ”Am fost pur și simplu mort. Din sicriu am înviat. Nu e o glumă”

Vasile Găurean a povestit despre momentele în care simțea că se sufocă și despre grija pe care i-a purtat-o o asistentă timp de o noapte întreagă: ”Mi-a mâncat aerul, oxigenul din plămâni. N-am mai avut aer la un moment dat…. Nu am putut să suport deloc, deloc masca cea mare. Cum mi-o punea, mă sufocam și nu mai trebuia mult să… nu știu, că dacă mă intuba, eram dus. Eram mort. O asistentă, săraca, a stat cu mine toată noaptea și am rugat-o: te implor, nu-mi lăsa masca că mor acum. Te implor, lasă-mă 10 minute, ia-mi-o 5 minute, și iar, și în momentul în care îmi lăsa masca, creștea valoarea de oxigen la 90-91 și tot așa. După, am stat trei zile cu masca aia mică și pe urmă, când, cât de cât s-a ameliorat situația, m-au dus la interne și acolo mi-au dat într-una oxigenul.”

Primarul spune că a fost externat și că este încă foarte slăbit, pentru că nici măcar nu a putut să mănânce în cele trei săptămâni în care a stat internat.

”Cam așa arată iadul. Infernul ăla, să stai acolo, în fața mea a murit o doamnă, dincolo altul intubat… În momentele alea, simți că te stingi, că te duci”, a mai mărturisit primarul.

Vasile Găurean face un apel la respectarea regulilor de către cetățeni, pentru că virusul nu este o glumă, ci este foarte periculos.

”Nu e glumă, e foarte periculos, recomand tuturor să respecte pentru că de asta sunt în țara asta legi, ordine. Nu sunt făcute aiurea, trebuie respectate de toată lumea. Dacă zice să porți masca și noaptea când dormi, să dormi cu ea, să nu ți se întâmple nimic.”