Bărbatul in vârstă de 50 de ani le-a spus medicilor că nu vrea să îi fie administrat medicamentul Remdesivir pentru că nu vrea să fie cobai pentru experimente.

Managerul Spitalului „Victor Babeș”, Cristian Oancea a declarat că a fost prima persoană care a refuzat tratamentul pentru Covid-19. Deși medicii i-au explicat în repetate rânduri beneficiile tratamentului, nu au putut face nimic în fața vehemenței pacientului.

„Pacientul a venit, s-a internat, iar starea lui s-a deteriorat până a ajuns în secția de terapie intensivă. În momentul în catre am vrut să-l punem sub tratament cu Remdesivir, deși colegii mei din Terapie intensivă au insistat cu informații medicale, ca să-l ajute să înțeleagă procesul terapeutic, pacientul a refuzat de mai multe ori, vehement, chiar acuzând personalul din Terapie intensivă că fac experimente pe el. În fața acestei atitudini, am rămas doar simpli spectatori și starea pacientului s-a înrăutățit de la zi la zi până când astăzi a survenit decesul”, a povestit managerul spitalului, la Digi24.

Remdesivir face parte dintr-un studiu clinic, acesta fiind motivul pentru care bărbatul a refuzat tratamentul. Cu toate acestea, medicamentul este autorizat în Statele Unite și a dat rezultate, iar faptul că a fost inclus într-un studiu clinic este doar o formalitate pentru a putea fi administrat și în România.

