Doctorul Joe Hanson a explicat recent pe canalul său de YouTube, "It's OK to be Smart" cum pot ajuta măștile și de ce ar trebui să le purtăm.

Secrețiile eliminate prin strănut sau tușit sunt aproape invizibile ochiului liber, dar pot fi văzut pe cameră cu ajutorul unei tehnici speciale numită Schlieren.

Matthew Stay, inginer la National Institute of Standards and Technology, a dus lucrurile mai departe și a creat un video în care ne arată mișcarea aerului atunci când vorbim, tușim sau strănutăm.

Atunci când suntem contaminați, virusul poate călători pana la doi metri atunci când strănutăm, de exemplu. Dacă porți mască, cu toate că încă expiri aerul, acesta călătorește într-un mod diferit.