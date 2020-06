„La nivelul Agenţiei Naţionale a Medicamentului am făcut schimbări, la nivelul Politicii Medicamentului din Ministerul Sănătăţii am făcut schimbări, avem anchete la aceste două direcţii. Din punctul meu de vedere, este un blocaj care se produce la nivelul importului, distribuitorului, până ajunge la farmacie. (...) Am mărit producția cu 20% în acest moment. Noi sperăm să ajungă de la nivelul distribuitorului în farmacii, ca să-l găsească pacientul. Suntem într-o anchetă pe care o facem atât la nivelul Direcţiei de Politica Medicamentului, cât şi la Agenţia Naţională a Medicamentului”, a declarat Nelu Tătaru, potrivit antena3.ro.

După ce foarte mulți pacienți s-au plâns de lipsa din farmacii a acestui medicament esențial pentru persoanele care suferă de afecțiuni tiroidiene, în luna mai a fost crescută cu 20% producția de Euthyrox.